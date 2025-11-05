Hàng loạt doanh nghiệp 'bay hơi' gần như toàn bộ lợi nhuận so với cùng kỳ

Bên cạnh những doanh nghiệp có mức tăng trưởng tốt trong 9 tháng đầu năm 2025, cũng có nhiều doanh nghiệp đã chứng kiến lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Đứng đầu là Nhà Từ Liêm (NTL) với lợi nhuận trước thuế (LNTT) giảm tới 96%, từ 848 tỷ đồng xuống còn 33 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, các dự án bất động sản trong kỳ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nên chưa thể ghi nhận doanh thu, toàn bộ nguồn thu phải trông vào hoạt động tài chính.

Trí Việt (TVC), TP Securities (ORS) và Haxaco (HAX) đều giảm 91% so với cùng kỳ. Cụ thể TVC giảm từ 423 tỷ đồng xuống 36 tỷ đông, ORS giảm từ 385 tỷ đồng xuống 34 tỷ đồng và HAX giảm từ 183 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng.

Nhìn vào cơ cấu ngành, bất động sản có nhiều đại diện góp mặt nhất trong top 15 với 3 công ty. Ngoài NTL còn có CRV Group (giảm 78%) và IDJ (giảm 73%).

Nhóm ngành logistics góp mặt 2 đại diện gồm PVT Logistics (giảm 78%) và Vosco (giảm 75%)

“Ông lớn” ngành xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lãi 262 tỷ đồng, giảm 69%.

Ngoài ra, danh sách top 15 doanh nghiệp có lợi nhuận giảm mạnh nhất còn có sự hiện diện của doanh nghiệp sản xuất săm lốp như Cao su Sao Vàng, ngành than như Than Cao Sơn và ngành điện với Phả Lại.

Bên cạnh việc giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp cũng báo lỗ lớn trong 9 tháng đầu năm với 3 doanh nghiệp lỗ lớn nhất là Novaland (lỗ 1.043 tỷ đồng), Pomina (lỗ 511 tỷ đồng) và NSH Petro (lỗ 473 tỷ đồng).

Bên cạnh việc giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp cũng báo lỗ lớn trong 9 tháng đầu năm với 3 doanh nghiệp lỗ lớn nhất là Novaland (lỗ 1.043 tỷ đồng), Pomina (lỗ 511 tỷ đồng) và NSH Petro (lỗ 473 tỷ đồng).