Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh chuẩn bị đón tin vui lớn, “siêu cao tốc” 56.000 tỷ kết nối 3 địa phương sẽ được khởi công chỉ sau 2 ngày nữa

Hướng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Vào ngày 3/9, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban quản lý dự án) và liên danh nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP (đối tác công - tư), thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Giám đốc Ban quản lý dự án cho biết, việc ký kết hợp đồng là mốc đánh dấu điểm bắt đầu để triển khai thực hiện hợp đồng BOT nhằm mục tiêu hoàn thành dự án thành phần 3 đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào ngày 6/9 tới đây.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án trọng điểm quốc gia, có tính chất liên kết vùng, liên kết với các tuyến đường bộ cao tốc, các tuyến đường trục hướng tâm.

Dự án này sẽ giúp kết nối trực tiếp thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Khi hoàn thành, đường Vành đai 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng.

Dự án thành phần 3 đường cao tốc Vành đai 4, có chiều dài khoảng 113,5 km, rộng 17 m, các cầu lớn vượt sông rộng 24,5 m (giai đoạn 1 có 4 làn xe).

Toàn tuyến có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài khoảng 82 km; 3 cầu lớn vượt sông gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và hoàn thiện 1 nút giao.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 theo quyết định phê duyệt là gần 56.300 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn lại là vốn của liên danh nhà đầu tư. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Phối cảnh một nút giao trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trước đó, vào tháng 6/2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP, thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh City Land - Sunflower - VEC - Horizon (Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon). Loại hợp đồng BOT.

