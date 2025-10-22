Hàng triệu người dân TP.HCM và Đồng Nai sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Chiều 21/10, Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị để bàn kế hoạch đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm giữa hai địa phương sau sáp nhập, theo báo Đồng .

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau khi sáp nhập và mở rộng không gian phát triển, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối giữa TP.HCM với Đồng Nai cần phải đầu tư rất lớn.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng cần có lộ trình rõ ràng, giải pháp đột phá để triển khai ngay các dự án giao thông trọng điểm: đường bộ cao tốc, vành đai, cầu kết nối, cũng như tuyến metro từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là cửa ngõ hàng không quốc tế, mà còn là trung tâm kết nối vùng, lan tỏa sự phát triển cho cả vùng Đông Nam Bộ. Để phát huy tối đa hiệu quả của công trình này, việc đồng bộ hóa hệ thống kết nối hạ tầng giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hiện nay, để phục vụ kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai cùng với TP.HCM đã phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện các dự án như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4 - TP.HCM, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc.

Khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào vận hành khai thác, ngoài những tuyến kết nối nêu trên, cần phải đầu tư thêm các dự án như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và các tuyến đường sắt chiến lược như kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai rồi đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Những dự án này không chỉ phục vụ giao thông mà còn tạo trục phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và dịch vụ chất lượng cao, hình thành một không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa 2 trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Tại hội nghị, tỉnh Đồng Nai báo cáo đề xuất Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 2 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất phân định nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả khai thác sớm nhất, đặc biệt là các dự án kết nối trực tiếp đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ hai, nghiên cứu, bổ sung các tuyến kết nối mới, phù hợp với tình hình thực tế của 2 địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới, đảm bảo linh hoạt, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Tối ưu hóa lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình một không gian kinh tế liên hoàn, bền vững; liên kết trở thành động lực tăng trưởng mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Về phía TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, sau sáp nhập, TP.HCM và tỉnh Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn. Theo ông, việc hợp tác đầu tư hạ tầng giữa hai địa phương là rất cần thiết để liên thông không gian phát triển.

Ông Lưu Quang đồng tình với 2 đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và đề nghị hai địa phương xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên cần triển khai trong thời gian tới, nhất là tháo gỡ những vướng mắc lớn trong các dự án giao thông.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, vì chênh lệch đơn giá đền bù giữa hai địa phương đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Trước đó, lãnh đạo UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai đã có nhiều buổi làm việc để thống nhất phương án đầu tư các công trình trọng điểm như cầu Cát Lái, cầu Phú Mỹ 2, cầu Đồng Nai 2, cùng tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.