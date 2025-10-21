Mức giá chung cư đang tăng nhanh quá, nhà đầu tư sợ thị trường đang vào đỉnh?

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, thông tin mặt bằng giá chung cư phổ biến 100 triệu/m2 thì đây đa phần là những loại hình mang tính chất mở bán mới. Nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều các loại hình ở các cái quận hiện tại vẫn đang ở mức dưới 100 triệu. Quan trọng xu hướng hiện nay là dịch chuyển từ trung tâm ra ven đô.

Vị này lấy một số ví dụ, mặt bằng chung của chung cư tại Tây Hồ là khoảng 106 triệu/m2 thì tại các khu vực như Bắc Từ Liêm khoảng độ 84 triệu, Long Biên khoảng độ 67 triệu và Nam Từ Liêm khoảng độ 77 triệu đồng/m2. Tức là nếu chúng ta xét cả chung cư mới, chung cư cũ thì hiện tại bây giờ vẫn có những loại hình dưới 100 triệu/m2.

Còn một vấn đề nữa là trong thời gian vừa qua ông Quốc Anh đưa ra, loại hình chung cư khu vực ngoài trung tâm, ngoài bốn quận chính lại có mức tăng trưởng rất lớn trong thời gian ngắn khiến rất nhiều người quan ngại.

Ví dụ, cao nhất thời gian vừa qua đó là Thanh Trì tăng đến 119% mặc dù mức giá trung bình khoảng 60 triệu đồng/m2, hoặc Gia Lâm tăng đến 114%, đạt mức giá trung bình khoảng 67 triệu đồng/m2.

Giá bán chung cư Thanh Trì, Gia Lâm tăng mạnh trong quý 3/2025 so với quý 1/2023.

Trước tốc độ tăng giá mạnh, ông Quốc Anh cho biết, câu chuyện hiện tại với nhiều nhà đầu tư bây giờ là mức giá đang tăng nhanh quá, dẫn đến họ sợ rằng liệu rằng chúng ta có đang vào đỉnh của thị trường bất động sản hay không?

Theo khảo sát được làm cứ 6 tháng một lần của batdongsan.com về hành vi của người tiêu dùng, ông Quốc Anh cho biết, khảo sát quý I/2025 đã hỏi các đáp viên với 57% là nam và 43% là nữ. Trong số đáp viên thì 83% có độ tuổi là từ 18 – 44 là độ tuổi – những người có nhu cầu với bất động sản; 34% đến từ Hà Nội và 27% đến từ TP.HCM.

Với thu nhập của các đáp viên, 65% nằm trong khoảng từ 15 – 50 triệu một tháng. Ông Quốc Anh cho rằng, đây là khoảng thu nhập khá phổ biến của thị trường.

Trong khảo sát, Batdongsan.com.vn có hỏi mấy câu hỏi sau. Một câu hỏi là các anh chị gần đây có đầu tư bất động sản hay không, thì 55% trả lời có mua, 10% bán, tức là khoảng gần 70% là có hoạt động mua bán bất động sản trong giai đoạn vừa qua.

Và tiếp theo nữa, 64% trả lời là mua để ở và 36% là mua đầu tư. "Tôi cũng xin lưu ý rằng câu trả lời này đến từ các đáp viên, không hoàn toàn phản ánh toàn bộ giao dịch trên thị trường vì nó là rất lớn", ông Quốc Anh nói.

Khảo sát cho biết thêm, có ba loại hình mà các đáp viên quan tâm nhất, bao gồm chung cư (chiếm đến 34%), tiếp theo đó là đất (33%) và nhà riêng (21%).

Trong giai đoạn 12 tháng tới, các đáp viên cho biết họ đặc biệt quan tâm đến chung cư và 31% mong muốn đầu tư chung cư. Đáng chú ý, loại hình nhà riêng đã vượt qua đất với 33% cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào loại hình này. Còn đất bây giờ gần như giảm rất là mạnh.

Đấy là xu hướng rõ ràng rằng các nhà đầu tư hiện tại rất quan tâm đến nhà riêng cũng như đất. Điều này phản ánh rằng, thị trường đang quan tâm đến dòng tiền, đến cái loại hình mang tính chất ở nhiều hơn rất nhiều, đặc biệt là các nhà đầu tư.