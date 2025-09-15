Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng triệu hồi gần 50.000 chiếc P7+ vì nguy cơ lỗi trợ lực lái
Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết nhà sản xuất xe điện Xpeng của nước này sẽ triệu hồi 47.490 xe điện P7+ từ hôm nay, 15/9, do nguy cơ lỗi trợ lực lái.
Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết các kết nối dây lỏng lẻo trong cảm biến trợ lực lái của những chiếc xe P7+ được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 4 năm nay có thể khiến tín hiệu cảm biến lái dao động. Sự dao động tín hiệu này sẽ kích hoạt đèn cảnh báo lỗi trợ lực lái và hệ thống trợ lực lái sẽ ngừng hoạt động.
Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu bán hàng từ Dcar, đơn vị kinh doanh ô tô của ByteDance, số xe bị triệu hồi chiếm hơn 65,5% tổng doanh số của mẫu này tính đến cuối tháng 8.
Chính thức được bán ra thị trường hồi tháng 11 năm ngoái, Xpeng P7+ được công ty kỳ vọng trở thành đối thủ cạnh tranh với Model 3 của Tesla. Có giá 26.227 USD, đây là mẫu xe bán chạy nhất của Xpeng.
Tham khảo: Reuters
