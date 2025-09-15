Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng triệu hồi gần 50.000 chiếc P7+ vì nguy cơ lỗi trợ lực lái

15-09-2025 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cho biết nhà sản xuất xe điện Xpeng của nước này sẽ triệu hồi 47.490 xe điện P7+ từ hôm nay, 15/9, do nguy cơ lỗi trợ lực lái.

Hãng xe điện Trung Quốc Xpeng triệu hồi gần 50.000 chiếc P7+ vì nguy cơ lỗi trợ lực lái- Ảnh 1.

Hãng tin Reuters dẫn báo cáo của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết các kết nối dây lỏng lẻo trong cảm biến trợ lực lái của những chiếc xe P7+ được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 8/2024 đến tháng 4 năm nay có thể khiến tín hiệu cảm biến lái dao động. Sự dao động tín hiệu này sẽ kích hoạt đèn cảnh báo lỗi trợ lực lái và hệ thống trợ lực lái sẽ ngừng hoạt động.

Theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu bán hàng từ Dcar, đơn vị kinh doanh ô tô của ByteDance, số xe bị triệu hồi chiếm hơn 65,5% tổng doanh số của mẫu này tính đến cuối tháng 8.

Chính thức được bán ra thị trường hồi tháng 11 năm ngoái, Xpeng P7+ được công ty kỳ vọng trở thành đối thủ cạnh tranh với Model 3 của Tesla. Có giá 26.227 USD, đây là mẫu xe bán chạy nhất của Xpeng.

Tham khảo: Reuters﻿

Xe điện cũ thành xu hướng mới, có người mua được với giá chưa đến 150 triệu đồng

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp Fed trong tuần này: Ông Powell đối diện thế khó trước quyết định cắt giảm lãi suất

Thị trường hồi hộp chờ cuộc họp Fed trong tuần này: Ông Powell đối diện thế khó trước quyết định cắt giảm lãi suất Nổi bật

Bị khách lớn đòi giảm giá 10 USD/thùng dầu, Nga không chịu, tuyên bố sẽ bán bớt cho khách sộp khác

Bị khách lớn đòi giảm giá 10 USD/thùng dầu, Nga không chịu, tuyên bố sẽ bán bớt cho khách sộp khác Nổi bật

Tranh cãi phủ bóng đàm phán Mỹ - Trung

Tranh cãi phủ bóng đàm phán Mỹ - Trung

10:10 , 15/09/2025
Hãng xe lớn thứ 6 thế giới bất ngờ thu hồi 23.000 chiếc Chevrolet Corvette trị giá hơn 100.000 USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Hãng xe lớn thứ 6 thế giới bất ngờ thu hồi 23.000 chiếc Chevrolet Corvette trị giá hơn 100.000 USD: Chuyện gì đang xảy ra?

10:03 , 15/09/2025
Phương Tây có thể mất bao nhiêu tỷ USD nếu tịch thu tài sản đóng băng?

Phương Tây có thể mất bao nhiêu tỷ USD nếu tịch thu tài sản đóng băng?

09:55 , 15/09/2025
Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump

Tyler Robinson không nhận tội giết đồng minh của tổng thống Mỹ Donald Trump

09:25 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên