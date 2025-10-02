Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế

02-10-2025 - 20:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) vừa phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Đây là bước tiến quan trọng của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, tiếp nối thành công đợt phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xanh trong nước cuối năm 2024.

Đợt phát hành này gồm 50.000 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá 50 triệu USD (Đợt 1) có kỳ hạn 3 năm, nằm trong Chương trình Trái phiếu Xanh Quốc tế của HDBank gồm hai đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 100 triệu USD. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ.

Nguồn vốn từ trái phiếu xanh quốc tế giúp HDBank đa dạng hóa nguồn lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, mở rộng khả năng tham gia các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, xe điện và giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nguồn vốn từ đợt phát hành này cho IFC có thể hỗ trợ ít nhất 50 khách hàng triển khai dự án xanh, góp phần giảm khoảng 100.500 tấn CO₂ mỗi năm, đóng góp tích cực vào mục tiêu Net Zero 2050 của Việt Nam.

Trước đó, IFC đã hỗ trợ HDBank xây dựng và ban hành Khung Tài chính Bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính bền vững vào cuối năm 2024, mở đường cho hoạt động phát hành trái phiếu xanh và bền vững của ngân hàng.

Với việc phát hành thành công trái phiếu xanh quốc tế lần này, HDBank tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế, đồng thời củng cố vị thế tiên phong trong việc kết hợp tăng trưởng kinh doanh, quản trị bền vững và phát triển cộng đồng.

Kim Ngân

An ninh tiền tệ

