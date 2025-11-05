HDBank vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, kỳ hạn 13 tháng lên 6%/năm

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 4/11, với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn cho cả hình thức gửi tại quầy và tiết kiệm online.

Với hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy, các kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt điều chỉnh tăng 0,15 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng tăng từ 3,35–3,45%/năm lên 3,50–3,60%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng mạnh từ 5,20% lên 5,40%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng cũng tăng thêm 0,20 điểm %, lên lần lượt 5,70% và 5,90%/năm. Các kỳ hạn khác giữ nguyên so với trước đó.

Tương tự, sản phẩm tiết kiệm online cũng ghi nhận mức tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Kỳ hạn 1–5 tháng tăng 0,15 điểm %, từ 4,05–4,15%/năm lên 4,20–4,30%/năm. Kỳ hạn 6 tháng tăng từ 5,30% lên 5,50%/năm. Kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng 0,2 điểm %, lần lượt đạt 5,80% và 6,00%/năm.

Các kỳ hạn khác không thay đổi so với biểu lãi suất niêm yết trước đó.

Nhìn chung, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,1–0,7%/năm so với gửi tại quầy, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn dưới 12 tháng – phù hợp với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên giao dịch số.