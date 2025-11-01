Hé lộ “ông lớn” bất động sản trả lương cho nhân viên gần 40 triệu đồng/tháng

Trong 9 tháng từ đầu năm 2025, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, cho thấy thị trường đang dần hồi phục sau giai đoạn trầm lắng. Cùng với đà phục hồi đó, thu nhập của người lao động trong ngành cũng có xu hướng cải thiện rõ rệt.

Thu nhập của nhân viên tại Phát Đạt

Tại Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR), doanh thu quý III/2025 tăng đột biến 19.380% so với cùng kỳ, đạt 506,5 tỉ đồng.

Dù doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh xuống còn dưới 2 tỉ đồng, giảm 99% so với quý III/2024 (194 tỉ đồng) nhưng nhờ kinh doanh khởi sắc, lãi sau thuế của Phát Đạt ở mức gần 86 tỉ đồng, tăng 67%.

Lũy kế 9 tháng từ đầu năm 2025, doanh thu thuần và lãi ròng của Phát Đạt lần lượt đạt hơn 964 tỉ đồng và hơn 201 tỉ đồng, tăng 457% và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9-2025, Phát Đạt có 238 lao động, giảm 48 người so với cuối năm 2024. Trong quý III, chi phí tiền lương đạt gần 26,2 tỉ đồng, giảm 7,7% so với cùng kỳ, song thu nhập bình quân của nhân viên vẫn tăng, đạt khoảng 36,7 triệu đồng/tháng - cao hơn 2,7 triệu đồng.

Trong khi đó, Chủ tịch công ty Nguyễn Phát Đạt có thu nhập 547 triệu đồng, tăng 12,8%; Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 1,6 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập của nhân viên tăng theo đà hồi phục của các doanh nghiệp bất động sản

Thu nhập tại An Gia

Kết thúc quý III/2025, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) ghi nhận doanh thu thuần 170 tỉ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí bán hàng, quản lý giảm hơn 40% nên lãi sau thuế đạt 109 tỉ đồng, tăng 354% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, đà hồi phục trong quý III chưa đủ kéo kết quả chung cả năm của công ty. Lũy kế 9 tháng qua, An Gia đạt doanh thu 556 tỉ đồng, giảm 68%, và lãi sau thuế 199 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng từ đầu năm 2025, chi phí nhân sự của An Gia đạt 16,9 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, dù lao động giảm còn 111 người, ít hơn 10 người so với cuối năm 2024.

Tính ra, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên đạt khoảng 16,9 triệu đồng/tháng, tăng 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng nhận hơn 1,8 tỉ đồng trong 9 tháng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 208 triệu đồng/tháng.

Thu nhập tại Đất Xanh

Trong quý III/2025, Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 93 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, lãi ròng đạt gần 223 tỉ đồng, tăng 2,3 lần và hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 9-2025, Đất Xanh có 3.516 nhân viên, tăng thêm 1.000 người so với cuối năm 2024.

Trong cùng kỳ, chi phí lương đạt khoảng 415 tỉ đồng, tăng 66,7%, tương đương mức thu nhập bình quân 13,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gần 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc Đất Xạnh, trong 9 tháng đầu năm nhận lương 4,1 tỉ đồng (tăng hơn 1 tỉ đồng so với cùng kỳ), tương đương mỗi tháng khoảng 455 triệu đồng.



Thu nhập tại Novaland

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng từ đầu năm 2025, ghi nhận doanh thu đạt gần 5.400 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 4.956 tỉ đồng, tăng 33%; doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt 442 tỉ đồng. Dù vậy, công ty lỗ sau thuế hợp nhất đến 1.820 tỉ đồng, chủ yếu do giảm doanh thu hoạt động tài chính.

Tính đến cuối tháng 9-2025, Novaland có 1.134 nhân viên, tăng 41 người so với cuối năm 2024. Trong kỳ, chi phí nhân viên và quản lý đạt 240 tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Tính bình quân, thu nhập của mỗi nhân viên khoảng 23,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Cũng trong 9 tháng từ đầu năm 2025, ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, nhận thù lao 900 triệu đồng - không thay đổi so với năm trước. Hai thành viên HĐQT khác là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng cũng duy trì mức thù lao 450 triệu đồng/người.

Như vậy, mức thu nhập bình quân của nhân viên tại nhiều doanh nghiệp bất động sản dao động từ 13 triệu đến gần 37 triệu đồng/tháng.