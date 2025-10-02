Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hệ luỵ khi Nhà trắng ‘tắt đèn’

02-10-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Cảnh hoàng hôn ở khu vực Đồi Capitol ở Washington DC. (Ảnh: AP)

Cảnh hoàng hôn ở khu vực Đồi Capitol ở Washington DC. (Ảnh: AP)

Mặc dù gây gián đoạn cho công việc và hoạt động của các nhân viên liên bang, du khách cũng như hàng ngàn người dân và doanh nghiệp, việc đóng cửa Chính phủ Mỹ trước đây không phải sự kiện quá nghiêm trọng đối với thị trường chứng khoán hoặc nền kinh tế. Lần này có thể sẽ khác.

Việc đóng cửa Chính phủ Mỹ thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, và bất kỳ thiệt hại kinh tế nào xảy ra trong thời gian đó đều chỉ ở mức hạn chế và nhanh chóng được khắc phục. Lần đóng cửa chính phủ gần đây nhất - kéo dài 35 ngày vào năm 2018 - 2019 - cũng ít gây tác động lâu dài lên nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ.

Mặc dù hàng trăm nghìn nhân viên liên bang ở vị trí không thiết yếu phải nghỉ việc tạm thời trong thời gian đóng cửa chính phủ, nhưng giới đầu tư và kinh tế không quan tâm đến những đợt nghỉ việc tạm thời đó, vì những người lao động bị ảnh hưởng sẽ trở lại làm việc và hưởng lương bình thường sau khi giai đoạn đóng cửa kết thúc.

Thông thường, mỗi tuần đóng cửa chính phủ sẽ làm giảm khoảng 0,2 điểm phần trăm GDP, nhưng thiệt hại đó sẽ nhanh chóng được đảo ngược khi chính phủ mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, có những lý do khiến đợt đóng cửa lần này có thể khác biệt, và không theo hướng tích cực.

Sa thải hàng loạt?

Không giống như những lần trước, chính quyền Tổng thống Trump lần này đe dọa sẽ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang trong thời gian đóng cửa.

Theo bà Stephanie Roth, nhà kinh tế trưởng tại hãng nghiên cứu Wolfe Research, việc sa thải hàng trăm nghìn công chức liên bang trong thời gian chính phủ đóng cửa "sẽ gây ra vấn đề kinh tế thực sự lớn" và không bền vững trong trung hạn, khiến các nhà đầu tư và kinh tế học phải xem xét lại thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ.

Việc chính phủ đóng cửa có thể sẽ làm chậm nhiệm vụ thu thập và công bố một số dữ liệu kinh tế quan trọng, dẫn đến việc các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả Cục Dự trữ liên bang (Fed) không nắm đủ thông tin khi phải đưa ra quyết định quan trọng.

Cục Thống kê lao động, vốn đã bị chính quyền Tổng thống Trump chỉ trích về chất lượng dữ liệu, sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng 9 vào ngày 3/10 nếu chính phủ vẫn đóng cửa. Báo cáo việc làm hằng tháng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn nhiều biến động hiện nay.

Bộ Lao động Mỹ cảnh báo việc đóng cửa kéo dài có thể gây hại cho chất lượng dữ liệu mà họ thu thập cho các báo cáo trong tương lai, bao gồm dữ liệu lạm phát mà Fed sử dụng để đưa ra quyết định về lãi suất.

Phố Wall không hề hoảng sợ trước những rủi ro từ việc chính phủ đóng cửa, vì vậy chứng khoán vẫn duy trì ở mức gần kỷ lục. Các chuyên gia thị trường kỳ cựu hiểu rằng việc đóng cửa thường là chuyện nhỏ đối với thị trường.

Theo Truist Wealth, kể từ năm 1976, chỉ số S&P 500 trung bình không thay đổi trong thời gian chính phủ đóng cửa. Cổ phiếu Mỹ thậm chí còn tăng vọt 10% trong thời gian chính phủ đóng cửa hồi cuối năm 2018.

Bob Elliott, giám đốc đầu tư tại Unlimited Funds, cho rằng do những yếu tố đặc thù mà việc đóng cửa này có thể khác.

Nền kinh tế Mỹ năm 2025 có vẻ dễ bị tổn thương hơn so với những cuộc chiến ngân sách trước đây. Thị trường việc làm đang chao đảo. Đó là lý do lời đe dọa của chính quyền Tổng thống Trump về việc sa thải thêm nhân viên liên bang có thể gây tổn hại cho nền kinh tế.

Nhà Trắng chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự đề phòng Chính phủ Mỹ đóng cửa

Theo Bình Giang

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Mỹ bất ngờ 'mất' 32.000 việc làm chỉ trong 1 tháng: Mối lo ngại của Fed ngày càng phình to, khả năng tiếp tục hạ lãi suất lại tăng

Kinh tế Mỹ bất ngờ 'mất' 32.000 việc làm chỉ trong 1 tháng: Mối lo ngại của Fed ngày càng phình to, khả năng tiếp tục hạ lãi suất lại tăng Nổi bật

Tỷ phú ở nước láng giềng Việt Nam đồng loạt xuống tiền mua loại tài sản với lãi suất siêu thấp để thể hiện lòng yêu nước

Tỷ phú ở nước láng giềng Việt Nam đồng loạt xuống tiền mua loại tài sản với lãi suất siêu thấp để thể hiện lòng yêu nước Nổi bật

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ông Donald Trump làm khó Đảng Dân chủ

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ông Donald Trump làm khó Đảng Dân chủ

10:45 , 02/10/2025
Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

10:35 , 02/10/2025
Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có 500 tỷ USD tài sản, tương đương GDP của cả một quốc gia

Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có 500 tỷ USD tài sản, tương đương GDP của cả một quốc gia

10:19 , 02/10/2025
Phát hiện 10.000 km lối đi ngầm chồng chéo dày đặc, không phát ra tiếng động, âm thầm vận chuyển hàng triệu tấn ‘kho báu’ liên tục 24/7

Phát hiện 10.000 km lối đi ngầm chồng chéo dày đặc, không phát ra tiếng động, âm thầm vận chuyển hàng triệu tấn ‘kho báu’ liên tục 24/7

10:00 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên