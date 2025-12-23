Hệ thống 'soi hàng giả' của Bộ Công thương chính thức vận hành từ hôm nay

Ngày 23/12/2025, Bộ Công Thương chính thức đưa vào vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigoods.vn. Đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường đang diễn biến phức tạp.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, chỉ riêng trong năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý hơn 23.000 vụ vi phạm. Các hành vi sai phạm chủ yếu tập trung vào kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về giá, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Thực tế công tác đấu tranh với tội phạm thương mại trong năm qua cho thấy tính chất tinh vi qua nhiều vụ việc điển hình như: hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng giả của nhóm đối tượng thuộc Tập đoàn Chị Em Rọt; tình trạng hàng nhái tại các điểm nóng như Saigon Square; các thủ đoạn lừa đảo dùng vàng giả giá trị thấp để cầm cố tài sản. Đặc biệt là việc lợi dụng nền tảng số để kinh doanh thực phẩm chức năng giả của chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen.

Cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hơn 20.000 vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng.

Những sai phạm đa dạng từ phương thức truyền thống đến thương mại điện tử đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về một công cụ xác thực nguồn gốc chính thống nhằm minh bạch hóa dòng chảy hàng hóa trên thị trường.

Việc vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc mang lại lợi ích đa chiều cho các thành phần kinh tế. Đối với người tiêu dùng, hệ thống này cung cấp một công cụ xác thực tin cậy thay vì chỉ dựa vào niềm tin đối với bao bì hay lời quảng cáo.

Mã và tem xác thực điện tử mà doanh nghiệp sẽ được cấp và gắn lên sản phẩm.

Để sử dụng hệ thống, người tiêu dùng có thể truy cập cổng thông tin verigoods.vn hoặc sử dụng các ứng dụng quét mã QR tiêu chuẩn trên thiết bị di động. Sau khi quét mã truy xuất trên bao bì, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết các thông tin đã được kiểm chứng gồm: tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, địa chỉ cơ sở, chứng chỉ chất lượng và nhật ký quá trình sản xuất, lưu thông. Nếu thông tin không trùng khớp hoặc hệ thống cảnh báo mã không tồn tại, người dân có thể gửi báo cáo vi phạm ngay trên nền tảng để cơ quan quản lý kịp thời tiếp nhận.

Đối với doanh nghiệp, đây là phương thức hữu hiệu để bảo vệ uy tín thương hiệu, ngăn chặn tình trạng mạo danh và khẳng định chất lượng với đối tác trong nước lẫn quốc tế. Đối với cơ quan quản lý, hệ thống cung cấp dữ liệu thời gian thực để giám sát thị trường, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và thực hiện thu hồi sản phẩm lỗi một cách chính xác. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro về sức khỏe, kinh tế cho cộng đồng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các đơn vị làm ăn chân chính.

Hệ thống giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng hóa chính hãng và an tâm hơn khi mua hàng.

Theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, hệ thống sẽ chính thức bắt buộc áp dụng đối với các nhóm hàng có độ rủi ro cao như hóa chất, tiền chất công nghiệp, vật liệu nổ và sản phẩm thuốc lá. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, nhấn mạnh việc triển khai sẽ theo lộ trình phù hợp để đảm bảo tính khả thi và hạn chế chi phí phát sinh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp khác chủ động đăng ký khai báo để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chuyên gia nhận định hệ thống này là điều kiện cần để hàng hóa Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch và phát triển bền vững khi xuất khẩu. Trong tương lai, sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành trong chia sẻ dữ liệu và sự thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để hệ thống phát huy tối đa hiệu quả.

Việc minh bạch hóa thông tin thông qua công nghệ không chỉ là giải pháp bảo vệ người tiêu dùng mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa phương thức quản lý thị trường và nâng cao vị thế hàng Việt trên trường quốc tế.