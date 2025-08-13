Hiện trạng tuyến đường được Hà Nội ứng trước 700 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng

Hiện trạng tuyến đường được Hà nội ứng trước 700 tỷ đồng cho dự án 'lên đời' nâng cấp, mở rộng.

Mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao, thường xuyên ùn tắc cục bộ, hạ tầng giao thông bắt đầu xuống cấp… là tình trạng của đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Bởi vậy, việc nâng cấp, mở rộng là rất cần thiết phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh và điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái.

Chiều dài tuyến đường khoảng 2,4km thuộc 4 phường Mai Động, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú (quận Hoàng Mai cũ). Hiện nay, dự án do UBND phường Vĩnh Hưng tiếp quản khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tại nút giao đường Tam Trinh và điểm cuối tại nút giao đê Nguyễn Khoái. Theo UBND TP. Hà Nội, dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có diện tích 98.345,92 m2. Tổng mức đầu tư dự án là 2.493 tỷ đồng.

Triển khai dự án, quận Hoàng Mai đã tổ chức rà soát đối với 837 hồ sơ kỹ thuật thửa; ban hành Quyết định phê duyệt phương án đối với 24 hộ gia đình, cá nhân và 7 tổ chức với số tiền phê duyệt hơn 35 tỷ đồng.

Đối với các hộ còn lại, tổ công tác GPMB các phường đã mời các hộ dân để thu thập hồ sơ. Đến nay, các địa phương đã thu thập được 552/837 hồ sơ, còn lại 285 hồ sơ chưa chưa thu thập được. Chính quyền địa phương đã thông báo thu hồi đất 174/552 hộ.

Ngày 19/8/2024, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam theo quy hoạch. Ngày 29/8/2024, UBND thành phố có đồng ý để UBND quận Hoàng Mai chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế Mỏ - Địa chất; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về chấm dứt hợp đồng theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai (cũ) đã thông báo cho đơn vị tư vấn việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng, đồng thời hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị đo đạc, lập bản đồ GPMB thực hiện khối lượng công việc còn lại. Theo UBND TP. Hà Nội, HĐND thành phố đã cho phép sử dụng 700 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương kết dư để ứng trước cho triển khai công tác GPMB dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Vị trí tuyến đường Lĩnh Nam trên bản đồ Google maps.