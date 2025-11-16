Hoa hậu Lý Kim Thảo đảm nhận vai trò mới tại sự kiện hút 6.000 người tham gia

Tối 15/11, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đã chính thức diễn ra lễ khai mạc giải Marathon - Cà Mau 2025.

Giải Marathon - Cà Mau 2025 thu hút các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong và ngoài nước đang sinh sống tại Việt Nam, với số lượng lên đến 6.000 người với 5 cự ly: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km.

Hoa hậu Lý Kim Thảo

Là một người con của quê hương và cũng là Đại sứ hình ảnh du lịch Bạc Liêu vào tháng 3/2025, Hoa hậu Lý Kim Thảo đã sắp xếp công việc ở TP.HCM để về đồng hành cùng các hoạt động ý nghĩa của tỉnh Cà Mau. Cô góp mặt trong hàng ghế đại biểu tham dự khai mạc giải Marathon - Cà Mau 2025 với vai trò Đại sứ hình ảnh. Rạng sáng 16/11, Lý Kim Thảo đã dậy từ 4h sáng để hoà vào cùng đoàn người tham gia giải chạy với cự ly 5km. Ngoài nàng hậu, trong số các runner trên đường chạy còn có sự góp mặt của ca sĩ Ái Phương.

“Dù năm đầu tiên nhưng mọi khâu từ tổ chức, lưu trú, an ninh đều thuận tiện và chu đáo. Đặc biệt, điểm xuất phát tại Quảng trường Hùng Vương là một điểm rất thú vị. Bên cạnh ý nghĩa thể thao, sự kiện còn là hoạt động văn hóa - du lịch góp phần quảng bá hình ảnh, con người và sản vật vùng đất địa đầu cực Nam đến bạn bè trên toàn quốc”, cô chia sẻ.

Cô cũng kì vọng trong tương lai quê nhà tiếp tục tổ chức thêm nhiều lễ hội để kích cầu và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. “Tôi sẽ luôn đồng hành cùng các hoạt động của tỉnh nhà chỉ cần được mời. Với tôi nếu như bản thân có thể đóng góp hay làm được điều gì giúp ích cho Cà Mau tôi luôn sẵn lòng”, Lý Kim Thảo tâm sự.

Sau khi tham dự Giải Marathon ở Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, Hoa hậu Lý Kim Thảo tiếp tục di chuyển về Quảng trường Phan Ngọc Hiển để tham gia khai mạc Lễ hội Cua Cà Mau “Hương rừng - Vị biển” diễn ra lúc 20 giờ tối ngày 16/11.