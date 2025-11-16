Cuộc sống làm mẹ bỉm sữa ở tuổi 46 của 'đả nữ' Ngô Thanh Vân

Sau hơn 3 tháng sinh con đầu lòng, "đả nữ" Ngô Thanh Vân bước vào hành trình làm mẹ với nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ. Cô thú nhận cô và ông xã đều bỡ ngỡ, lúng túng, có những lúc không biết phải xử lý như thế nào khi chăm con.

Chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân, nữ diễn viên 46 tuổi cho biết muốn toàn tâm dành thời gian cho con gái nên gần như 24/7 ở bên cạnh con, chăm sóc con, dành nhiều thời gian nhất có thể cho em bé.

Ngô Thanh Vân dành hết thời gian để chăm con đầu lòng.

Bên cạnh những bỡ ngỡ trong lần đầu nuôi con, Ngô Thanh Vân còn phải đối mặt với tình trạng mất ngủ, tắc tia sữa. Cô chia sẻ tắc tia sữa là trải nghiệm rất kinh khủng. Nữ diễn viên biết ơn ông xã Huy Trần đã luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ cô trong việc chăm sóc con.

"Ba Huy là một ông bố của năm. Ba Huy đã làm hết tất cả mọi chuyện để giúp đỡ mẹ chăm con. Tôi chỉ cho con bú và dành thời gian nghỉ ngơi. Những tháng qua, cả hai vợ chồng đều mất ngủ nhiều nhưng ông xã luôn nhắc tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt", Ngô Thanh Vân kể.

Ngô Thanh Vân cũng cho biết, từ khi có con, cô nhận thấy ông xã thay đổi nhiều, kiên nhẫn, dịu dàng và sâu sắc hơn. Không chỉ tận tụy với con gái, Huy Trần còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu làm mẹ.

Ông xã là chỗ dựa để cùng Ngô Thanh Vân chăm sóc con.

Từ khi mang thai và sinh con, Ngô Thanh Vân luôn giữ sự riêng tư nhưng cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Cô từng chia sẻ về những đảo lộn trong cuộc sống sau khi đón con đầu lòng. Nữ diễn viên không có thời gian dưỡng da, vệ sinh cá nhân, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con gái.

Ngô Thanh Vân kể: "Xưa trước khi đi ngủ trét hết kem dưỡng này đến dưỡng nọ. Giờ nhiều khi mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Xưa đi ngủ đầm lụa ren các kiểu, giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3kg chính giữa, đứa bên này áo xộc xệch thì đứa bên kia tóc dựng. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa đứa mắt nhắm mắt mở, lia lịa cái tay với miếng tã".

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8/2025. Bé được đặt tên thân mật là Gạo. Suốt 3 năm qua, cô và ông xã Huy Trần chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

Lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều sự quan tâm khi tiết lộ chuyện làm IVF (thụ tinh nhân tạo) cũng như quá trình "tìm con" gian nan, đầy nước mắt. Nữ diễn viên cho biết từ ngày lấy chồng, cô rất mong có em bé nhưng điều đó chưa bao giờ dễ dàng.

Sau hai lần thất bại, nữ diễn viên từng mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cho rằng bản thân không thể làm mẹ. Tuy vậy, nữ diễn viên may mắn khi luôn có ông xã sát cánh, động viên mọi lúc. Chính vì vậy, khoảnh khắc đón con gái chào đời càng khiến vợ chồng Ngô Thanh Vân thêm trân trọng.