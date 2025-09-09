Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai ôm sát rạt, thái độ đàng gái nói lên tất cả!

09-09-2025 - 14:50 PM | Lifestyle

Hơn cả một câu xác nhận mối quan hệ, mọi hành động của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh đều đánh dấu chủ quyền với đối phương.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz Việt. Những người theo dõi cặp đôi cũng biết rõ chuyện trong thời gian qua cả hai rầm rộ hàng loạt tin vui. Trong đợt tập luyện và xuất hiện trong đoàn diễu hành lễ kỷ niệm 2/9 vừa qua, cả hai thoải mái xuất hiện và có nhiều hành động tình tứ khiến fan rần. Mặc dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng dựa vào loạt hint chất lượng, ai cũng biết Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là gia đình của nhau.

Mới đây nhất, MC Vân Hugo bất ngờ đăng bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của đôi vợ chồng. Đây cũng là lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động đời thường như thế này. Đáng nói, chỉ sau tầm 30 phút đăng tải, MC Vân Hugo hiện đã xoá đi bức ảnh này trên trang cá nhân. 

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai ôm sát rạt, thái độ đàng gái nói lên tất cả!- Ảnh 1.

MC Vân Hugo chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hội bạn, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu thành tâm điểm

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai ôm sát rạt, thái độ đàng gái nói lên tất cả!- Ảnh 2.

Khung ảnh "10 điểm không có nhưng" cực đẹp, cực tình của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bắt đầu gây chú ý khi kết hợp trong Gieo Quẻ (2022). Sự ăn ý từ giai điệu đến hình ảnh khiến khán giả liên tục "soi" những ánh mắt, cử chỉ đầy ẩn ý. Từ đó, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh thường xuyên bị gọi tên trong danh sách những cặp đôi Vbiz kín tiếng nhưng được fan nhiệt tình "đẩy thuyền". 

Suốt thời gian qua, thay vì trực tiếp xác nhận, cặp đôi chọn cách đồng hành bên nhau một cách lặng lẽ nhưng rõ ràng, từ những buổi ra mắt phim, sự kiện văn hoá cho đến các hoạt động cộng đồng. Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Không cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ quan tâm nhỏ bé, cả hai đã vô tình để lộ sự gắn bó và hạnh phúc đang hiện hữu.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi hồi tháng 3/2025, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Tùy từng giai đoạn trong cuộc đời, bất kể đạt được một điều gì, từ công việc, sự nghiệp hay tình yêu thương, tôi đều biết đủ. Và khi biết đủ, mình sẽ cảm nhận được tình yêu thương. Ngay bây giờ, tôi vô cùng trân trọng những món quà mà ông trời đã cho mình, tổ nghiệp cho mình, hay cả thầy cô anh chị em, những người đồng đội và khán giả cho mình. Nói riêng về hạnh phúc thì, có lẽ là trời thương khi thấy tôi vất vả nhiều năm nên đã cho tôi những niềm vui bất ngờ. Tôi vô cùng trân trọng điều đó".

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu công khai ôm sát rạt, thái độ đàng gái nói lên tất cả!- Ảnh 3.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu trở thành cặp đôi nhận được sự ủng hộ của công chúng

Người dân ôm chầm Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và các nghệ sĩ

Theo Hạ Anh

Đời sống & pháp luật

