Hoạt động mới nhất liên quan đến Hoàng Hường sau khi cô bị bắt gây tranh cãi dữ dội

Tối 3/10, thông tin Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam về tội trốn thuế 2.100 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng quan tâm. Vốn là nhân vật nổi tiếng trên MXH nên nhiều người tìm đến các tài khoản mang tên Hoàng Hường để theo dõi thêm về sự việc.

Theo ghi nhận vào tối 3/10, nhiều tài khoản có tên gọi liên quan đến Hoàng Hường như Hoàng Hường - 1,3 triệu người theo dõi, Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường - 1,5 triệu người theo dõi, Hoàng Hường Thiện Nguyện - 23k người theo dõi,... đều đã gỡ bỏ ảnh đại diện và ảnh bìa. Trước đó, toàn bộ hệ thống tài khoản này sử dụng ảnh Hoàng Hường.

Hiện chưa rõ việc này được thực hiện ở thời điểm nào, có mục đích gì. Nhưng nhiều người cho rằng việc gỡ ảnh đại diện và ảnh bìa có thể nhằm giảm tính nhận diện của Hoàng Hường, bớt gây sự chú ý và có dấu hiệu "thoát xác".

Nhiều tài khoản mang tên Hoàng Hường được cho là có dấu hiệu "thoát xác"

Cùng lúc đó, một tài khoản Facebook mang tên Hoàng Hường có 373k người theo dõi (không có tick xanh) đã cập nhật trạng thái mới vào lúc 20h23 ngày 3/10 - sau khi thông tin Hoàng Hường bị khởi tố được công bố.

“Như Hường đã nói: Hường tự nhận thấy năng lực mình yếu kém nên chỉ tập trung quảng cáo sản phẩm và hoàn toàn không nhận thức được những việc chưa đúng. Việc điều hành sẽ do 1 ekip thực hiện!!!” - là nội dung bài đăng này.

Tài khoản này cũng đăng lại ở story và gắn link affiliate một sản phẩm nước giặt.

Tài khoản mang tên Hoàng Hường đăng tải nội dung giữa lúc xuất hiện thông tin Hoàng Hường bị khởi tố

Vì bài đăng được xuất hiện sau khi Hoàng Hường bị khởi tố nên cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về tính xác thực của tài khoản cũng như ai là người đứng sau. Có người cho rằng đây là tài khoản của Hoàng Hường nhưng do người khác đứng sau đăng bài. Có người lại khẳng định đây chưa chắc đã là Hoàng Hường, có thể người khác giả mạo đăng bài câu tương tác trong thời điểm nhạy cảm.

Dù chưa có câu trả lời rõ ràng nhưng bài đăng ở thời điểm hiện tại nhanh chóng được lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, trong đó có nhiều bình luận trái chiều, phản đối các hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Hường.

Hiện tại, các tài khoản mang tên Hoàng Hường có tick xanh chưa có thêm cập nhật về sự việc. Thay vào đó là các bài đăng về nha khoa - một trong số các nội dung kinh doanh của Hoàng Hường.

Hoàng Hường có tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ. Thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...

Sự nổi tiếng của Hoàng Hường chủ yếu đến từ những tranh cãi trên MXH, xoay quanh vấn đề kinh doanh, phát ngôn thiếu chuẩn mực và lợi dụng ồn ào để PR, lôi kéo đám đông.