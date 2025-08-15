Hôm nay: Giá vàng nhẫn, vàng SJC quay đầu giảm

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn và vàng SJC với mức giảm trung bình khoảng 200.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết về mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua - bán); PNJ ở mức 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng; Công ty SJC ở mức 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng; và DOJI ở mức 109,3 - 110,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm, hiện phổ biến quanh mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang neo ở mức 3.340 USD/ounce, tiếp tục duy trì vùng thấp. Giá vàng giảm xuống gần mức thấp nhất trong phiên sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ tích cực hơn dự kiến, khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Bộ Lao động Mỹ cho biết hôm thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu theo mùa vụ trong tuần kết thúc ngày 9/8 là 224.000, thấp hơn dự báo 228.000. Số liệu của tuần trước được điều chỉnh tăng lên 227.000. Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng giao ngay giảm trở lại gần mức thấp nhất trong phiên, hiện giao dịch ở mức 3.347,91 USD/ounce, giảm 0,22% so với phiên liền trước.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới bình quân 4 tuần, thước đo đáng tin cậy hơn về thị trường lao động do làm phẳng biến động hàng tuần, đạt 221.750, thấp hơn dự báo 223.000 và so với mức điều chỉnh của tuần trước là 221.000. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp (đơn xin trợ cấp tiếp diễn) trong tuần kết thúc ngày 2/8 là 1,953 triệu, thấp hơn dự báo 1,960 triệu và giảm so với mức đã điều chỉnh giảm của tuần trước là 1,968 triệu.

Ông Bill Adams, Kinh tế trưởng của Comerica Bank, nói với Kitco News rằng số liệu việc làm mới nhất đưa ra những tín hiệu trái chiều, một số trong đó thách thức đồng thuận của thị trường về khả năng Fed cắt giảm lãi suất.

“Báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm chỉ ở mức 35.000 trong 3 tháng gần đây, sau khi có những điều chỉnh giảm mạnh đối với số liệu tháng 5 và tháng 6,” ông viết.

“Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp gần như đi ngang trong suốt một năm qua, một phần do lực lượng lao động tham gia thị trường giảm. Thay đổi chính sách nhập cư khiến lực lượng lao động sinh ra ở nước ngoài sụt giảm, trong khi tốc độ người lao động lớn tuổi rời khỏi thị trường do nghỉ hưu hoặc mất khả năng lao động tăng lên trong năm nay.

Điều đó đã làm chậm tăng trưởng lực lượng lao động và giữ mức tăng này gần như ngang bằng với tăng trưởng nhu cầu lao động. Chúng ta sẽ phải chờ xem yếu tố nào chiếm ưu thế trong báo cáo việc làm tháng 8, dự kiến công bố ngày 5/9.”

“Bên cạnh đó, nhiều khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh giảm mạnh số liệu tăng trưởng việc làm năm 2024 và đầu 2025 khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố bản điều chỉnh sơ bộ vào ngày 9/9. Theo dự báo của Comerica, số việc làm tháng 3/2025 sẽ bị điều chỉnh giảm từ 750.000 đến 800.000.

Tuy nhiên, đợt điều chỉnh này sẽ không cung cấp thông tin mới về tăng trưởng việc làm kể từ sau tháng 3/2025 vốn là yếu tố quan trọng hơn đối với Fed,” ông nói thêm.

“Yếu tố quan trọng nhất với Fed nên là việc tăng trưởng việc làm có theo kịp tốc độ gia nhập lực lượng lao động hay không,” ông Adams nhận định.

“Thước đo tốt nhất là tỷ lệ thất nghiệp, vốn gần như đi ngang trong năm qua. Nếu tỷ lệ thất nghiệp không đổi hoặc giảm trong báo cáo việc làm tháng 8, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất sẽ cao hơn nhiều so với kỳ vọng hiện tại của thị trường, vốn đang đặt cược gần như chắc chắn vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Nhưng nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, Fed có thể sẽ cắt giảm.”