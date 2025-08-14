Giá vàng trong nước hôm nay vọt tăng, tiến sát mốc 125 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng miếng sáng nay tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra, lên mức 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng tăng 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 117 - 119,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng; giá vàng miếng cũng tăng 300.000 đồng/lượng, lên 123 - 124,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty VBĐQ Mi Hồng điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng thêm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều lên 117,8 - 119,3 triệu đồng/lượng. Cùng mức tăng, giá vàng miếng điều chỉnh lên mức 123,4 - 124,2 triệu đồng/lượng.

Nhà vàng Bảo Tín Minh Châu đang giữ giá vàng nhẫn ở mức 117 - 120 triệu đồng/lượng và vàng miếng ở mức 123 - 124,2 triệu đồng/lượng, chưa có sự điều chỉnh so với sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở ngưỡng 3.364 USD/ounce, tăng gần 10 USD so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực chưa từng có lên Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ngày 12/8, Nhà Trắng cho biết ông Trump đang cân nhắc kiện ông Powell do không hài lòng về dự án cải tạo trụ sở Fed bị đội vốn, từ mức dự toán 50 triệu USD lên tới 3 tỷ USD.

Lực mua vàng gia tăng khi nhiều công ty Phố Wall dự báo Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 9, giữa bối cảnh thị trường lao động suy yếu và lạm phát duy trì ở mức tương đối thấp. Các nhà kinh tế của Nomura dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 9, tiếp theo là hai đợt cắt giảm vào tháng 12 và tháng 3 năm sau. Thị trường cũng phản ánh kỳ vọng này, với dự đoán ít nhất một lần giảm nữa vào cuối năm.

Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tháng 7 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đôi chút so với dự báo nhưng không gây lo ngại đáng kể. Theo nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo (UBS), thị trường thậm chí đang tranh luận về khả năng Fed có thể hạ tới 50 điểm cơ bản (0,5%) trong tháng 9, đặc biệt sau các phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent và số liệu kinh tế yếu hơn dự kiến.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản, xuống còn 1,5%, đồng thời khẳng định sẽ duy trì chính sách nới lỏng. Động thái này nhằm ứng phó với nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài do tác động từ thuế cao hơn của Mỹ, và nằm trong chu kỳ giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, nâng tổng mức cắt giảm lên 100 điểm cơ bản.

Vàng, tài sản không sinh lời nhưng được coi là kênh trú ẩn an toàn khi kinh tế hoặc địa chính trị bất ổn, trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp nhờ chi phí nắm giữ giảm. Việc USD suy yếu cũng khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy đà tăng giá.