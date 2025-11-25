Hơn 125 nghìn tỷ dành cho chương trình chăm sóc sức khỏe và dân số trong 10 năm

Sáng 25/11, Quốc hội nghe tờ trình dự thảo Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự kiến chương trình có tổng vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 68.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 20.041 tỷ đồng.

Tổng vốn dành cho giai đoạn 2031 - 2035 dự kiến 36.843 tỷ đồng.

Như vậy, tổng vốn toàn giai đoạn 2026 – 2035 khoảng 125.478 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện chương trình là 10 năm, từ năm 2026 đến hết năm 2035, chia thành 2 giai đoạn từ 2026 - 2030 và 2031 - 2035.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Như Ý

Mục tiêu tổng quát của chương trình hướng tới nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng.

Người dân chủ động tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hạn chế bệnh tật, được phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; giải quyết các vấn đề dân số ưu tiên, chủ động thích ứng với già hóa, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc cho các nhóm yếu thế góp phần xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là góp phần nâng tỷ lệ xã, phường, đặc khu đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 90% vào năm 2030 và đạt 95% đến năm 2035. Tỷ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đến năm 2030 đạt 100% và duy trì đến năm 2035.

Bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn tối thiểu

Mục tiêu quan trọng khác, tỷ lệ trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố đủ năng lực xét nghiệm tác nhân, kháng nguyên, kháng thể các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chất lượng nước sạch, vệ sinh trường học đến năm 2030 đạt 100%.

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, đặc khu trên toàn quốc triển khai thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm đầy đủ theo quy trình được hướng dẫn đến năm 2030 đạt 100% và duy trì đến năm 2035.

Tỷ suất sinh đến năm 2030 tăng thêm 0,5% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 0,5% so với năm 2030. Tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035.

Bên cạnh đó, số lượng người yếu thế, người dễ bị tổn thương được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc xã hội đến năm 2030 tăng thêm 70% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 90% so với năm 2030.

Thẩm tra dự án, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng ưu tiên trong chương trình là người khuyết tật.

Về tổng vốn thực hiện, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ xác định rõ nguồn vốn, bảo đảm bố trí đủ nguồn vốn tối thiểu ; bảo đảm cân đối vốn hợp lý trong thực hiện 2 mục tiêu quan trọng của chương trình là chăm sóc sức khỏe và dân số và phát triển.

Đồng thời, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đánh giá sát khả năng huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và tính toán đề xuất mức bố trí vốn ngân sách địa phương phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, nhất là với địa phương khó khăn trong bố trí vốn đối ứng.

Về các dự án của chương trình, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, lựa chọn những nội dung cốt lõi, quan trọng, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.