Hơn 334.000 căn nhà đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên toàn quốc
Theo tổng hợp báo cáo từ 34 địa phương và các cơ quan liên quan, đến hết ngày 17/8/2025, cả nước đã hỗ trợ tổng cộng 334.234 căn nhà cho các đối tượng chính sách và hộ dân khó khăn về nhà ở.
- 19-08-2025Người dân Đồng Nai đón tin vui: Tuyến cao tốc gần 8.500 tỷ đồng, dài 60 km, rút ngắn thời gian TP.HCM đi Đà Lạt được Thaco và Sơn Hải khởi công
- 19-08-2025Chưa từng có: 250 dự án hơn 1,2 triệu tỷ đồng khánh thành, khởi công cùng 1 ngày đã tác động tích cực đến thị trường địa ốc
- 19-08-2025Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục chưa từng có tại công trình Top 10 thế giới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trong đó, có 255.310 căn được xây mới và 78.924 căn được sửa chữa. Các nhóm đối tượng được thụ hưởng bao gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo và cận nghèo thuộc hai Chương trình mục tiêu quốc gia; người dân trong diện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các nhóm đối tượng đặc thù khác.
Đáng chú ý, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đạt được kết quả ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% dự án xây dựng, cải tạo nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo trong khuôn khổ phong trào đã được khởi công. Như vậy, toàn bộ 34/34 địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, cả nước đã huy động được 454.318 lượt người tham gia đóng góp với tổng cộng hơn 2,7 triệu ngày công lao động. Song song với đó, nguồn lực tài chính cũng được huy động mạnh mẽ từ nhiều kênh, bao gồm ngân sách Nhà nước, đóng góp của các hộ dân và các nguồn xã hội hóa, với tổng kinh phí lên tới 24.761,596 tỷ đồng.
Những con số này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công cuộc bảo đảm an sinh nhà ở cho người dân.
Báo Chính Phủ