Honda gọi, Yamaha đã có câu trả lời

11-11-2025 - 19:19 PM | Thị trường

Không lâu sau khi Honda ra mắt mẫu mới, Yamaha cũng đã rục rịch cho ra mắt "đối trọng".

Mới đây, một số bức ảnh lộ lọt trên internet đã cho thấy Yamaha đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu Exciter 155 đời mới. Yamaha chuẩn bị cho ra mắt phiên bản đời mới của mẫu xe này trong bối cảnh Honda cũng vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Winner X, nay gọi là Winner R.

Honda gọi, Yamaha đã có câu trả lời- Ảnh 1.

4 xe Yamaha Exciter 155 đời mới được cho là đang thực hiện TVC quảng cáo.

Dựa vào các hình ảnh đang được lan truyền, có thể thấy rằng Yamaha Exciter mới không có thay đổi nào đáng chú ý ở cụm đèn pha hay đèn định vị; vị trí của đèn xi nhan cũng tương tự phiên bản đang bán.

Honda gọi, Yamaha đã có câu trả lời- Ảnh 2.

Tuy nhiên, một điểm mới ở ngoại hình có thể nhận ra là xe có một số tem màu mới. Trong bức ảnh có 4 chiếc đứng dàn hàng, ngoài màu xanh GP như phiên bản đang bán, 3 chiếc xe còn lại đều mang tem màu khác với tem màu trên xe hiện tại.

Điều này có thể tiết lộ rằng Yamaha sẽ thêm một số lựa chọn màu sắc mới cho Exciter 155.

Honda gọi, Yamaha đã có câu trả lời- Ảnh 3.

Yamaha Exciter 155 màu xanh GP hiện tại.

Ngoài màu sắc, hiện chưa có thông tin nào đề cập đến các thay đổi về mặt kỹ thuật.

Nhìn sang đối thủ Honda Winner R vừa ra mắt, mẫu xe này được trang bị chìa khóa thông minh smartkey, cổng sạc điện thoại, phanh ABS ở bánh trước, côn chống trượt hai chiều Assist & Slipper Clutch. 

Yamaha Exciter 155 hiện tại không những cũng có những trang bị này, mà còn có động cơ khỏe hơn với công suất tối đa 17,7 mã lực / 14,4 Nm; trong khi đó, Honda Winner R có công suất tối đa 15,42 mã lực / 13,5 Nm.

Honda gọi, Yamaha đã có câu trả lời- Ảnh 4.

Yamaha Exciter 155 tại Indonesia.

Một số tin đồn cho rằng Yamaha Exciter 155 mới có thể sử dụng đồng hồ TFT thay cho màn hình kỹ thuật số LCD hiện tại. Nếu được trang bị màn hình TFT, Yamaha Exciter 155 sẽ có thêm một ưu điểm nữa so với Winner R, khi mẫu xe đối thủ vẫn sử dụng đồng hồ kỹ thuật số.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là tin đồn chưa được xác thực; hơn nữa, khi tham khảo mẫu xe tương đương tại Indonesia - thị trường xe máy lớn số 1 khu vực Đông Nam Á, xe cũng vẫn sử dụng màn hình LCD cũ.

Theo Quang Hiếu

Phụ nữ thủ đô

