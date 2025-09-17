Hot girl Vbiz từ bỏ hào quang, lấy chồng đại gia, sống trong biệt thự trăm tỷ, U40 nhìn như chị gái của con trai

Mới đây, Huyền Baby đăng tải ảnh chụp với con trai trong ngày sinh nhật. Cô viết: " Happy birthday con trai yêu ". Bức ảnh của người đẹp nhận được đông đảo sự quan tâm từ bạn bè và cư dân mạng.

Nhiều người khen ngợi con trai hot girl giờ đã lớn trong khi đó, Huyền Baby ở tuổi 40 và đã là mẹ của 2 con nhưng vẫn cứ trẻ trung, xinh đẹp như mới đôi mươi. Nhiều dân mạng dân xét người đẹp trông như 2 chị em với con trai út.

Huyền Baby trông trẻ trung như chị gái khi đứng cạnh con trai.

Quý tử nhà Huyền Baby tên thật là Khôi Vĩ, thường được gọi thân mật ở nhà là Sữa. Cậu bé là con trai thứ hai của cựu hot girl và ông xã doanh nhân. Ngay từ nhỏ, Khôi Vĩ đã gây chú ý bởi gương mặt kháu khỉnh, đáng yêu và càng lớn càng bảnh bao, điển trai.

Con trai Huyền Baby ngậm thìa vàng từ nhỏ.

Cuộc sống của Khôi Vĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Từ khi còn nhỏ, cậu đã được trải nghiệm những chuyến du lịch sang trọng, nghỉ dưỡng tại các resort cao cấp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Khôi Vĩ còn sớm tiếp cận với bộ môn thể thao thượng lưu - golf. Lên 8 tuổi, cậu bé đã thể hiện động tác đánh golf khá thành thạo, cho thấy đã được rèn luyện bài bản từ sớm.

Cậu bé có cuộc sống sang chảnh từ nhỏ.

Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền, SN 1989) khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định lên xe hoa khá sớm. Năm 2013, cô kết hôn với thiếu gia Quang Huy - người sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn nổi tiếng tại TPHCM.

Từ khi kết hôn, mỹ nhân sinh năm 1989 rời khỏi làng giải trí để tập trung lo cho gia đình, phát triển công việc kinh doanh riêng. Hiện tại, Huyền Baby và chồng đại gia có với nhau 2 con, đủ nếp đủ tẻ.

Nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ của Huyền Baby.

Rời xa giới giải trí nhưng tên tuổi Huyền Baby vẫn được nhiều người nhắc đến với cuộc sống xa hoa, giàu có bên chồng đại gia. Thậm chí, nhiều người còn ví von mỹ nhân sinh năm 1989 không khác gì một "phú bà" với nhà sang, xế xịn, đồ hiệu...

Hơn 10 năm bên nhau, cô luôn được ông xã cưng chiều, chăm lo từng chút một. Huyền Baby nói, cô được ông xã hỗ trợ và ủng hộ mọi quyết định trong cuộc sống.

Huyền Baby và chồng đại gia.

Hồi tháng 4/2020, Huyền Baby gây trầm trồ khi tiết lộ được ông xã tặng cho căn biệt thự trị giá 4,3 triệu đô (hơn 100 tỷ đồng) vào lễ tình nhân. Toạ lạc ngay giữa trung tâm TP.HCM, bước ra khỏi căn biệt thự này có thể đến ngay những địa điểm sầm uất nhất thành phố.

Biệt thự 100 tỷ nơi gia đình cô đang sinh sống.

Huyền Baby và ông xã thường xuyên có những chuyến đi du dịch đến những nơi sang trọng, đắt đỏ bậc nhất, trải nghiệm thú vui của những tỷ phủ trên toàn thế giới.

Để làm rõ hơn chi tiết Huyền Baby được ông xã cưng, có thể kể đến một lần vào tháng 5/2022, ông xã của cô mạnh tay chuyển khoản cho vợ 24 tỷ với dòng tin nhắn: “ Chuyển khoản bé yêu ”. Một lần khác, Huyền Baby đăng tải dòng trạng thái: “ Thì thầm vào tai em: ‘Mai anh cho tiền nhé’ . Tự dưng thấy anh đẹp trai thế!” . Nhiều khán giả dự đoán, chồng người đẹp sẽ chuyển một số khủng hơn 24 tỷ đã từng chi cho vợ mua sắm trước đó.

Chồng đại gia chuyển 24 tỷ để Huyền Baby tiêu vặt.

Dù có cuộc sống giàu sang, Huyền Baby vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp riêng. Sau chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, cô cùng Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh thành lập nhóm nhạc LUNAS. Trong một buổi showcase, Huyền Baby tiết lộ điều kiện để cô được tham gia nhóm là thỏa thuận với chồng – doanh nhân Quang Huy: "Sau LUNAS thì sinh cho ổng một baby".

Huyền Baby và ông xã có hôn nhân hạnh phúc.

Chia sẻ này lập tức khiến khán giả và các thành viên bật cười. Ninh Dương Lan Ngọc hài hước hỏi lại: " Nhưng mà sinh xong thì anh rể có cho đi hát nữa không? Hay mỗi lần đi diễn lại bắt sinh thêm một đứa nữa? ". Ngay sau đó, Huyền Baby cũng đính chính rằng kế hoạch sinh con sẽ diễn ra sau khi nhóm kết thúc hoạt động, chứ không phải ngay ở thời điểm hiện tại.