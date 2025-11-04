Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hưng Yên đầu tư tuyến đường có vận tốc đến 120 km/h

04-11-2025 - 21:19 PM | Bất động sản

Ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã tổ chức phiên họp nghe Sở Xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường có vận tốc đến 120 km/h từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ).

Theo báo cáo chủ trương đầu tư của Sở Xây dựng Hưng Yên, dự án có tổng chiều dài dự kiến 12,45 km, đi qua các xã Tiên Lữ, Ngự Thiên, Long Hưng, Tiên La, Hưng Hà. Dự án có quy mô thiết kế bảo đảm yếu tố kỹ thuật đường cấp I đồng bằng, vận tốc thiết kế 120 km/h với 8 làn xe, có tính kết nối tương lai và quy hoạch được không gian, vị trí hướng của đường sắt đô thị chạy dọc theo tuyến.

Sau khi nghe báo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự án, trong đó có phương án chọn hướng tuyến, phương án thiết kế, tính toán về lưu lượng phương tiện… Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về tính khả thi khi triển khai dự án, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án…

Hưng Yên đầu tư tuyến đường có vận tốc đến 120 km/h- Ảnh 1.

Tuyến đường nối phường Thái Bình với phường Phố Hiến được tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10.

Với vai trò và ý nghĩa của dự án, ông Thận cho biết việc xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà có vai trò rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, cùng với đó, dự án còn có vai trò kết nối giữa hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá lớn của tỉnh là phường Thái Bình và phường Phố Hiến cũng như các phường, xã phía Nam và phía Bắc của tỉnh.

Từ thực tế trên, ông Thận chỉ đạo Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tính toán lại phương án thiết kế, quy mô dự án, bảo đảm kết nối đồng bộ với các dự án giao thông hiện hữu, phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới của tỉnh.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khởi công tuyến đường nối phường Thái Bình với phường Phố Hiến, tuyến đường có quy mô 10 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/h, tổng mức đầu tư dự án là gần 5.000 tỷ đồng. Dự án có tiến độ hoàn thành vào năm 2028.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

