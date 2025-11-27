Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huy động tổng lực tại dự án cảng Liên Chiểu để cán đích trước Tết Bính Ngọ 2026

27-11-2025 - 09:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án bến cảng Liên Chiểu hiện đã đạt 95% giá trị khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Bính Ngọ.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng vừa thông tin về tiến độ thi công 2 dự án trọng điểm gồm: bến cảng Liên Chiểu (phần hạ tầng dùng chung) và đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Trong đó, dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu hiện đã đạt 95% giá trị khối lượng. Trong đó, đê chắn sóng và kè chắn sóng hoàn thành 96,64%; nạo vét luồng tàu và khu nước đạt 99,9%; đường giao thông và hệ thống thoát nước đạt 80,17%.

Huy động tổng lực tại dự án cảng Liên Chiểu để cán đích trước Tết Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Dự án cảng Liên Chiểu được triển khai xây dựng ở phía Tây Bắc thành phố Đà Nẵng, thuộc phường Hải Vân

Tthời gian qua, dự án liên tục bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, sóng mạnh gây sạt lở, bồi lấp đường công vụ, tác động trực tiếp đến các hạng mục đê kè chắn sóng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Tuy vậy, ban quản lý cùng liên danh nhà thầu đang huy động tối đa thiết bị, vật tư và nhân lực để hoàn thành toàn bộ dự án trước Tết Âm lịch Bính Ngọ 2026.

Đối với dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu (tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỉ đồng), khối lượng thi công đã đạt 82,30%, trong đó phần lớn các hạng mục vượt mốc 90%. Cụ thể, cầu vượt nút giao đầu tuyến đạt 93,4%; cầu vượt nút giao cuối tuyến đạt 94,7%; cầu Liên Chiểu đạt 95,9%.

Một số hạng mục khác cũng đạt trên 90% tiến độ, riêng hạng mục đường giao thông đang đạt 58%. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 3km, nối cảng Liên Chiểu với cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, trong buổi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa cả hai dự án hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026, đảm bảo hạ tầng đồng bộ phục vụ phát triển khu vực Tây Bắc thành phố.

Dự án cảng Liên Chiểu được quy hoạch, đầu tư và xây dựng tại phường Hải Vân, TP Đà Nẵng với tổng diện tích 450ha. Dự án gồm hai hợp phần, trong đó hợp phần A - cơ sở hạ tầng dùng chung, với kinh phí đầu tư trên 3.400 tỉ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương và thành phố, khởi công cuối năm 2022.

Hợp phần B được kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân, bao gồm 8 bến container (tổng chiều dài neo đậu 2.750 m cho tàu từ 50.000 - 200.000 DWT), 6 bến hàng tổng hợp (tổng chiều dài neo đậu 1.550 m cho tàu từ 50.000 - 100.000 DWT), bến cho tàu pha sông biển, hậu phương cảng. Theo tính toán, chi phí đầu tư vào khoảng 48.304 tỉ đồng.

Chính thức: Tỉnh miền Trung sẽ có bến cảng quốc tế 100.000 tấn trị giá 8.800 tỷ đồng, giao cho Vingroup


Theo B.Vân

Người lao động

