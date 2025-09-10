Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú

10-09-2025 - 18:23 PM | Xã hội

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa vận động thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm ra đầu thú.

Hai đối tượng ra đầu thú gồm: Huỳnh Nguyễn Duy (26 tuổi), ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; can tội cướp giật tài sản và Phùng Văn Khoẻ (30 tuổi), ngụ huyện Tân Châu (cũ) nay xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh; can tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cả 2 đối tượng này đều lẩn trốn sang Campuchia sau khi gây án, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nơi lẩn trốn và tiếp cận gia đình các đối tượng.

Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú- Ảnh 1.

Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú- Ảnh 2.

Đối tượng truy nã Phùng Văn Khỏe và Huỳnh Nguyễn Duy (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua công tác vận động, thuyết phục, cán bộ chiến sỹ Công an đã phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những người biết ăn năn hối lỗi. Với sự kiên trì của lực lượng công an đã làm cho các đối tượng và gia đình nhận thức được sai lầm và sự bế tắc của cuộc sống lẩn trốn, đối tượng Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe đã quyết định ra đầu thú.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất mới nhất: Người có thu nhập bao nhiêu tiền/tháng không phải nộp thuế?

Đề xuất mới nhất: Người có thu nhập bao nhiêu tiền/tháng không phải nộp thuế? Nổi bật

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi Nổi bật

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa

18:04 , 10/09/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 10-9: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 10-9: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

17:08 , 10/09/2025
Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

16:59 , 10/09/2025
Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", "shipper", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả

Tiếp nhận thêm 79 "nhân viên chứng khoán", "shipper", tiếp viên karaoke do Campuchia trao trả

16:39 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên