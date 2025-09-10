Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe ra đầu thú

Hai đối tượng ra đầu thú gồm: Huỳnh Nguyễn Duy (26 tuổi), ngụ phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh; can tội cướp giật tài sản và Phùng Văn Khoẻ (30 tuổi), ngụ huyện Tân Châu (cũ) nay xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh; can tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cả 2 đối tượng này đều lẩn trốn sang Campuchia sau khi gây án, gây khó khăn cho công tác điều tra và truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nơi lẩn trốn và tiếp cận gia đình các đối tượng.

Đối tượng truy nã Phùng Văn Khỏe và Huỳnh Nguyễn Duy (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Qua công tác vận động, thuyết phục, cán bộ chiến sỹ Công an đã phân tích rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những người biết ăn năn hối lỗi. Với sự kiên trì của lực lượng công an đã làm cho các đối tượng và gia đình nhận thức được sai lầm và sự bế tắc của cuộc sống lẩn trốn, đối tượng Huỳnh Nguyễn Duy và Phùng Văn Khỏe đã quyết định ra đầu thú.