ICON105 Lightweight™ - Jeans siêu nhẹ mọi chuyển động, không giới hạn phong cách

Nghiên cứu từ thực tế – Giải pháp từ ICONDENIM

Đội ngũ ICONDENIM đã dành nhiều thời gian lắng nghe và tìm hiểu thói quen mặc jeans của khách hàng. Kết quả cho thấy: những bất tiện lớn nhất khi mặc jeans mùa nóng đều xoay quanh ba yếu tố – chất liệu quá nặng, form kén dáng, thiếu lựa chọn linh hoạt. Từ đó, ICONDENIM đặt mục tiêu tạo ra một sản phẩm jean mới, khắc phục toàn bộ nhược điểm của jeans truyền thống mà vẫn giữ trọn phong cách.

Và ICON105 Lightweight™ chính là câu trả lời.

ICON105 Lightweight™ - Jeans siêu nhẹ mọi chuyển động và không giới hạn phong cách

Được phát triển trong hệ sinh thái TechUrban Jeans, ICON105 Lightweight™ chính là giải pháp lý tưởng từ ICONDENIM. Không chỉ là một chiếc quần, đây là sự kết hợp hài hòa giữa thời trang hiện đại và trải nghiệm thoải mái siêu nhẹ trong từng chuyển động.

Điểm vượt trội nằm ở chất liệu denim 10.5oz, nhẹ hơn đến 20% so với jeans cùng form dáng, tạo cảm giác mặc như "thở được" cùng cơ thể. Không còn cảm giác nặng nề hay bí bách, mỗi bước đi đều linh hoạt và dễ chịu hơn.

Tính năng vượt trội – Khắc phục nhược điểm khi mặc jeans mùa nóng

• 105 LIGHTWEIGHT: Denim 10.5oz, trọng lượng nhẹ hơn 20% so với jeans thông thường có cùng form dáng, giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

• BREATHABLE: 100% cotton với khả năng thấm hút và thoáng khí cao, giữ cơ thể mát mẻ cả ngày.

• EASY IRON: Chất liệu mềm mại, ít nhăn sau giặt, giữ form dáng và dễ dàng ủi - tiết kiệm thời gian mỗi ngày.

• STRAIGHT FIT: Dáng suông cân mọi vóc dáng, vừa tôn dáng vừa dễ phối với nhiều loại trang phục khác nhau, từ áo thun, polo tới sơ mi.

• LONGER ZIPPER: Thiết kế khóa kéo dài hơn 1cm, mang đến sự tiện lợi trong mọi khoảnh khắc của nam giới.

Không chỉ jeans – mà là trải nghiệm thời trang bền vững

ICON105 Lightweight™ từ ICONDENIM được ra đời không phải để thay thế jeans truyền thống, mà để nâng cấp trải nghiệm mặc jeans lên một tầm cao mới, dễ thở hơn, nhẹ hơn nhưng vẫn giữ vững tinh thần mạnh mẽ – biểu tượng phong cách của nam giới.

ICON105 Lightweight™ trở thành giải pháp "thời trang đi đôi tính năng". Đây không chỉ là một sản phẩm thời trang, mà còn là tuyên ngôn từ ICONDENIM: luôn tiên phong cải tiến để mang đến những thiết kế tính năng, đáp ứng đúng nhu cầu và trải nghiệm của nam giới Việt Nam.

Đã đến lúc khám phá một chuẩn mực jeans mới – nơi phong cách và sự thoải mái song hành trong từng chuyển động tại ICONDENIM.

Sở hữu và trải nghiệm ngay "Quần Jean Siêu Nhẹ" ICON105 Lightweight™ tại ICONDENIM®: https://icondenim.com/pages/icon105-lightweight