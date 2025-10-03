iFan lại phải "cháy ví" bởi 5 siêu phẩm sắp ra mắt của Apple trong tháng 10

Tháng 9 là một tháng trọng đại của Apple với sự ra mắt của iPhone 17 và iPhone Air cùng với Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3, v.v. Nhưng sắp tới sẽ còn nhiều sản phẩm Apple được ra mắt hơn nữa, với hơn 5 sản phẩm mới được đồn đoán sẽ trình làng trong tháng 10. Dưới đây là những gì sắp ra mắt.

Apple TV 4K mới

Đã ba năm kể từ khi chiếc Apple TV 4K cuối cùng ra mắt, nhưng một mẫu mới gần như đã ở rất gần.Các tin đồn về Apple TV 4K mới cho thấy nó sẽ có các tính năng:

Chip A17 Pro, nâng cấp từ A15 Bionic hiện tại Hỗ trợ Apple Intelligence Chip không dây N1 mới của Apple Và có thể có camera Center Stage

Sau một khoảng thời gian dài giữa các bản cập nhật và với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Google và Amazon, hy vọng Apple sẽ có một mẫu máy mới xứng đáng để người dùng nâng cấp.

HomePod mini 2

Apple dự kiến sẽ ra mắt không chỉ một mà đến hai sản phẩm Home trong tháng 10, với sản phẩm thứ hai là một chiếc HomePod mini mới.HomePod mini bản gốc đã quá hạn để nâng cấp. Nó ra mắt vào tháng 11 năm 2020, tức gần nửa thập kỷ trước.

Giống như Apple TV 4K mới, HomePod mini 2 của Apple được kỳ vọng sẽ có hỗ trợ Apple Intelligence và chip N1 mới. Sản phẩm này cũng được đồn đoán sẽ có những cải tiến về chất lượng âm thanh và một con chip Ultra Wideband được cập nhật.

iPad Pro M5

iPad Pro năm ngoái là một bản nâng cấp lớn nhờ màn hình tandem OLED, thiết kế siêu mỏng, phụ kiện mới và con chip M4 đầu tiên.Một chiếc iPad Pro M5 sắp ra mắt, nhưng nó được cho là một bản cập nhật nâng cấp về cấu hình nhiều hơn—như một rò rỉ gần đây dường như đã xác nhận.

Ngoài chip M5 mới, iPad Pro có thể sẽ có chip không dây N1 mới của Apple, RAM 12GB trên một số mẫu và 16GB trên các mẫu khác, và có thể là camera kép ở mặt trước.Tôi cũng rất muốn biết liệu Apple có thể mang modem C1X mới của mình lên iPad Pro hay không. Cho đến nay, chỉ có iPhone mới có dòng modem C-class mới của Apple.

AirTag 2

AirTag không phải là sản phẩm cần có phiên bản mới mỗi năm. Nhưng hiện tại đã hơn bốn năm kể từ khi AirTag bản gốc ra mắt, rất nhiều sự mong đợi đã được xây dựng cho phiên bản kế nhiệm của nó.AirTag 2 được đồn đoán sẽ bao gồm ba nâng cấp chính:

Chip Ultra Wideband mới Cải thiện, tập trung vào các tính năng riêng tư Tìm kiếm chính xác với phạm vi lớn hơn

Ngoài ra, AirTag mới được cho là sẽ có ngoại hình và cách hoạt động phần lớn giống như mẫu hiện tại.

Vision Pro M5

Apple Vision Pro ra mắt vào đầu năm 2024, và cho đến nay đã gặp khó khăn trong việc tạo đà với người tiêu dùng. Một mẫu Vision Pro mới sắp ra mắt, nhưng khó có khả năng tạo ra nhiều khác biệt.Các tin đồn cho thấy Vision Pro 2 sẽ bao gồm chip M5 hoặc M4, dây đeo đầu mới để thoải mái hơn và có thể có phiên bản màu đen. Tuy nhiên, phần lớn nó sẽ giữ nguyên kiểu dáng và tính năng như bản gốc.

Những sản phẩm "ẩn số": MacBook Pro M5 và màn hình Studio Display mới

Trong lịch sử, Apple cũng đã ra mắt các mẫu MacBook Pro mới vào hoặc gần tháng 10. Vì vậy, thông thường, chúng ta sẽ kỳ vọng một phiên bản MacBook Pro M5 ra mắt trong tháng này.

Tuy nhiên, Mark Gurman đã chỉ ra rằng MacBook Pro M5 có thể bị lùi sang đầu năm 2026. Mặc dù gần đây nhất vào cuối tuần trước, Gurman cho biết việc ra mắt vào mùa thu vẫn có thể xảy ra—không chỉ cho MacBook Pro M5 mà còn cho hai màn hình Mac mới. Một hoặc cả hai dự kiến sẽ là phiên bản kế nhiệm của Studio Display.Ngoài ra, bằng chứng về MacBook Pro M5 gần đây đã bị rò rỉ bởi FCC, điều này có thể gợi ý về một sự ra mắt sớm hơn là muộn hơn.

Bạn mong chờ sản phẩm nào nhất trong số các lần ra mắt vào tháng 10 của Apple? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.



