Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện

07-11-2025 - 09:44 AM | Thị trường

Tại một số địa phương, việc tìm trạm sạc đã dễ dàng hơn tìm cây xăng.

Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện- Ảnh 1.

Trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh ngày càng được ưa chuộng, Việt Nam đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng xe điện. Không chỉ dừng ở cam kết, mạng lưới trạm sạc đang được đầu tư và mở rộng với tốc độ ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc để người dùng yên tâm chuyển sang xe điện.

Tính đến cuối năm 2023, VinFast đã lắp đặt trạm sạc tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, phủ sóng 125 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên khắp cả nước. Với độ phủ và tốc độ tăng trưởng gần 75% so với năm 2022, VinFast đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hạ tầng sạc, vượt xa các thị trường như Thái Lan hay Singapore. Thậm chí, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), khác du lịch bất ngờ vì nơi đây chỉ có trạm sạc xe điện mà không hề có cây xăng!

Infographic dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh ấy: hạ tầng xe điện Việt Nam đã sẵn sàng, và giờ là thời điểm hợp lý để người tiêu dùng mạnh dạn lựa chọn xe điện cho hành trình của mình.

Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện- Ảnh 2.


Theo Kim

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại củ là gia vị quý của thế giới Việt Nam trồng bạt ngàn: Thu về hơn 48 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới

Loại củ là gia vị quý của thế giới Việt Nam trồng bạt ngàn: Thu về hơn 48 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu Nổi bật

Giá thuê tàu LNG tăng vọt 50% chỉ trong một tuần giữa làn sóng tích trữ khí mùa lạnh

Giá thuê tàu LNG tăng vọt 50% chỉ trong một tuần giữa làn sóng tích trữ khí mùa lạnh

09:01 , 07/11/2025
Giá cà phê hôm nay 7-11: Bất ngờ bốc hơi 3 con số

Giá cà phê hôm nay 7-11: Bất ngờ bốc hơi 3 con số

08:08 , 07/11/2025
Lần đầu thấy rõ nội thất "xe tải" VinFast

Lần đầu thấy rõ nội thất "xe tải" VinFast

07:57 , 07/11/2025
Loạt ông lớn Toyota, Honda và Suzuki cùng đổ bộ một quốc gia châu Á, đồng tình: “Đây sẽ là trung tâm sản xuất mới thay thế Trung Quốc”

Loạt ông lớn Toyota, Honda và Suzuki cùng đổ bộ một quốc gia châu Á, đồng tình: “Đây sẽ là trung tâm sản xuất mới thay thế Trung Quốc”

07:23 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên