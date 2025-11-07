Infographic: Hạ tầng sạc pin ngày một vững mạnh, người Việt đã có thể an tâm mua xe điện
Tại một số địa phương, việc tìm trạm sạc đã dễ dàng hơn tìm cây xăng.
Trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh ngày càng được ưa chuộng, Việt Nam đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của hạ tầng xe điện. Không chỉ dừng ở cam kết, mạng lưới trạm sạc đang được đầu tư và mở rộng với tốc độ ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc để người dùng yên tâm chuyển sang xe điện.
Tính đến cuối năm 2023, VinFast đã lắp đặt trạm sạc tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố, phủ sóng 125 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên khắp cả nước. Với độ phủ và tốc độ tăng trưởng gần 75% so với năm 2022, VinFast đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hạ tầng sạc, vượt xa các thị trường như Thái Lan hay Singapore. Thậm chí, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), khác du lịch bất ngờ vì nơi đây chỉ có trạm sạc xe điện mà không hề có cây xăng!
Infographic dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn bức tranh toàn cảnh ấy: hạ tầng xe điện Việt Nam đã sẵn sàng, và giờ là thời điểm hợp lý để người tiêu dùng mạnh dạn lựa chọn xe điện cho hành trình của mình.
