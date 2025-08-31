IPA muốn chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến nhằm thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông từ ngày 29/8/2025 đến 17 giờ ngày 19/9/2025.

Tại tờ trình cổ đông, IPA cho biết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ là 20%. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu thưởng không làm gia tăng nguồn vốn thực thu cho công ty mà chỉ điều chỉnh cơ cấu vốn trong nội bộ.

Do đó, để bổ sung thêm nguồn vốn hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, Hội đồng quản trị trình cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, doanh nghiệp muốn chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được IPA sử dụng cho mục đích mua lại trước hạn các trái phiếu đã phát hành của công ty trong năm 2024.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đủ tài liệu đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của công ty.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của IPA dự kiến tăng từ gần 2.138,4 tỷ đồng lên gần 2.638,4 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, IPA ghi nhận doanh thu thuần gần 85 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 38,7 tỷ đồng, giảm 55,3%.

Trong kỳ, doanh nghiệp thu về gần 233,1 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 6,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, IPA báo lãi ròng hơn 129,4 tỷ đồng, tăng 47,2% so với quý II/2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, IPA mang về doanh thu thuần hơn 190,6 tỷ đồng, giảm 23,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 149,8 tỷ đồng, giảm 22,3%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của IPA tăng 298 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 8.969,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 64,5% tổng tài sản là khoản đầu tư tài chính dài hạn, ở mức gần 5.781,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.425,2 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 3.704,5 tỷ đồng, chiếm 83,7% tổng nợ.



