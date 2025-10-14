iPhone 15 lại tăng giá

Giá bán của iPhone 15 chính hãng tại Việt Nam lại tiếp tục tăng. So với thời điểm đầu tháng 10, model này tăng 1 triệu đồng, lên mức 16,99 triệu cho bản 128 GB và 20,9 triệu đồng cho bản 256 GB. Như vậy, so với thời điểm cuối tháng 8 - khi giá các mẫu iPhone đời cũ chạm đáy tại Việt Nam, iPhone 15 đã tăng giá 1,7 triệu đồng cho bản 128 GB và 2,5 triệu đồng cho bản 256 GB.

Khảo sát tại một số hệ thống bán lẻ, iPhone 15 hiện có sẵn hàng, đầy đủ màu sắc và doanh số cũng đang ở mức tốt. Giá bán của model này tăng khá mạnh, một phần do tỷ giá, một phần do doanh số tăng nên các nhà bán lẻ đã chủ động điều chỉnh giá bán sản phẩm.

Không riêng iPhone 15, hầu hết model iPhone đời cũ còn kinh doanh tại Việt Nam đều đã tăng giá trở lại vào tháng 10 này, chẳng hạn dòng 16 series, đồng thời doanh số các sản phẩm này cũng đều tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm (tháng 6 đến cuối tháng 8).

Về cơ bản, ngoại trừ nhóm khách hàng chờ đến tháng 9, tháng 10 để "lên đời" mẫu iPhone cao cấp nhất, vẫn có một lượng lớn khách hàng khác chờ thời điểm này để chứng kiến iPhone đời cũ hơn giảm giá, nhằm lựa chọn cho mình các sản phẩm phù hợp hơn. Tuy nhiên, có thể coi việc chờ đợi năm nay là không thành công khi giá của hầu hết model này đều tăng.

Theo dự báo của giới kinh doanh, nhu cầu mua iPhone mới của người dùng trong nước sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Việc Apple dừng bán một số model cũ hơn như iPhone 11, 12 hay 14 sẽ càng khiến iPhone 15 trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu ở phân khúc giá tầm trung.

Dù ra mắt từ năm 2023, với nhiều người, iPhone 15 vẫn là lựa chọn phù hợp khi có thiết kế đẹp mắt, nhiều màu sắc để lựa chọn cũng như cấu hình mạnh - đủ đáp ứng mọi tác vụ cần thiết.

iPhone 15 trang bị màn hình OLED 6,1 inch độ sáng 2.000 nit, chip Apple A16 Bionic, RAM 6 GB và dung lượng từ 128 GB. Máy sử dụng 2 camera sau, độ phân giải lần lượt 48 và 12 MP, camera selfie 12 MP. Thời điểm mới ra mắt, model này được chào bán với giá 22,99 triệu đồng cho bản dung lượng thấp nhất.



