Kết quả gây sốc của Hương Giang trước thềm chung kết Miss Universe

Sau đêm bán kết Miss Universe 2025, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đã công bố 30 thí sinh nổi bật nhất ở ba phần thi: bikini, evening gown và national costume. Đây là bảng tổng hợp được rất nhiều fan nhan sắc theo dõi mỗi mùa. Tuy nhiên, kết quả năm nay khiến khán giả Việt bất ngờ khi đại diện Miss Universe Vietnam - Hương Giang - không có mặt ở bất kỳ bảng xếp hạng nào.

Ở hạng mục áo tắm, những cái tên đến từ khu vực Mỹ Latin áp đảo với hình thể bốc lửa và phong thái cực kỳ tự tin. Trong khi đó, phần thi dạ hội lại là cuộc cạnh tranh của các đại diện sở hữu trang phục lộng lẫy, phom dáng ấn tượng và kỹ thuật trình diễn sắc nét như mỹ nhân Philippines, Thái Lan, Bờ Biển Ngà, Venezuela... Với national costume, các bộ trang phục có thiết kế cầu kỳ và hoành tráng được ưu ái trong đánh giá của chuyên trang.

Hương Giang bất ngờ vắng khỏi tất cả các bảng xếp hạng top 30 của chuyên trang Sash Factor sau bán kết Miss Universe

Một số người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ khi Hương Giang vắng mặt toàn tập trong các bảng xếp hạng của Sash Factor vì công tâm mà nói rằng Hương Giang đã thể hiện không tệ tại đêm bán kết.

Cô có màn trình diễn bikini tự tin, thần thái ổn định, sải bước chắc chắn và liên tục nhận được sự cổ vũ từ fan Việt. So với phần thi swimsuit trước đó thì lần trình diễn này của Hương Giang đã tròn trịa hơn.

Phần thi bikini của Hương Giang tại bán kết Miss Universe (Nguồn: FPT Play)

Trong phần thi dạ hội, nàng hậu diện mẫu váy ôm sát với kỹ thuật đính kết cầu kỳ, kết hợp layout trang điểm sắc sảo cùng kiểu tóc búi thấp cổ điển, tạo tổng thể vừa sang trọng vừa hiện đại.

Khi bước ra sân khấu, Hương Giang giữ nhịp catwalk ổn định, chuyển động mượt mà, từng khoảnh khắc xoay người hay mỉm cười cho thấy sự kiểm soát tốt về biểu cảm và thần thái. Một số góc máy cận ghi lại nụ cười nhẹ cùng ánh mắt sắc khiến màn thể hiện của cô càng thêm nổi bật. Nhìn chung, phần trình diễn dạ hội của Hương Giang nhận nhiều lời khen từ khán giả theo dõi trực tiếp.

Phần thi dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe (Nguông: FPT Play)

Điều không thể phủ nhận là Hương Giang đã có sự tiến bộ rõ rệt tại bán kết. Cô giữ được năng lượng tích cực, trình diễn tự tin hơn và tinh chỉnh thần thái hiệu quả. Những nỗ lực đó đã khiến nhiều khán giả ghi nhận sự bứt phá của đại diện Việt Nam.

Fan sắc đẹp nhấn mạnh rằng các bảng xếp hạng như của Sash Factor chỉ mang tính tham khảo, không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc của Miss Universe. Thời điểm này, điều quan trọng nhất chính là tinh thần cổ vũ để Hương Giang tiếp tục bùng nổ ở đêm chung kết.

Hương Giang sẽ còn đúng 1 buổi thi nữa là kết thúc hành trình tại Miss Universe 2025

Chung kết Miss Universe 2025 sẽ diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 21/11 tại Thái Lan. Trước giờ G, nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ, KOL như Erik, Diệp Lâm Anh, Á hậu Mai Ngô, người mẫu Hà Tâm Như, Phạm Kiên, và đặc biệt là Phú Cường - bạn trai Hương Giang - đã bay sang tận Bangkok để ủng hộ tinh thần cho đại diện Miss Universe Vietnam.