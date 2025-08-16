Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết quả xổ số hôm nay, 16-8: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng...

16-08-2025 - 16:38 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 16-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Đà Nẵng, Nam Định... công bố.

Kết quả xổ số hôm nay, 16-8, của xổ số miền Nam (XSMN): TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt là ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Long An có dãy số ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước có dãy số ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang là ...

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Nam Định (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 16-8, của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

