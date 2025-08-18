Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết quả xổ số hôm nay, 18-8: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Huế, Hà Nội...

18-08-2025 - 16:42 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, 18-8, được các Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế, Hà Nội công bố

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM có giải đặc biệt 239999.

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp là 501282.

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết Cà Mau, giải đặc biệt có dãy số 886838.

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Phú Yên, Huế (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hà Nội (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số ngày 18-8 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số (KQXS) của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

