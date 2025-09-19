Khách mua nhà tại các đại dự án của Vingroup, FLC, Bitexco, Sunshine...tại Hà Nội chú ý thông tin này

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố các dự án nhà ở đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, cập nhật trong 9 tháng đầu năm 2025. Danh sách gồm 33 dự án, với tổng số hơn 30.300 sản phẩm. Trong đó, có khoảng 24.600 căn chung cư và 5.700 căn thấp tầng.

Trong đó, nguồn cung chung cư mới chủ yếu đến từ một số dự án tại các đại đô thị của Vinhomes ở Từ Liêm, Đông Anh và Gia Lâm với gần 18.200 căn.

Dự án có nhiều sản phẩm được mở bán nhất là Chung cư U38, L30M-1, L30M-2, Z30-1, Z30-2 thuộc lô đất B1-CT01 của Khu đô thị Gia Lâm (tên thương mại Vinhomes Ocean Park 1) với 3.144 căn hộ.

Tại Khu đô thị mới Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, hiện có hai dự án chung cư đủ điều kiện kinh doanh:

Dự án của CTCP HBI gồm các tòa Z38.1, Z38.2 và Z38M.1 trên lô đất F3-CH04, với khoảng 1.836 căn hộ.

Dự án của CTCP Phát triển Kinh doanh Bất động sản Tây Hà Nội gồm các tòa U39-HH1 và U39-HH2 trên các lô đất F2-HH01, F2-HH02 và F2-CX01, với khoảng 1.488 căn hộ.

Tại Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II (tên thương mại Ciputra), Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long có 3 dự án nhà ở thấp tầng gồm:

Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19 và CX-01 đến CX-04, với khoảng 234 căn.

Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-20 đến TT-37 và CX-05, với khoảng 175 căn.

Khu nhà ở thấp tầng tại Khu A, lô đất I.C41, với khoảng 75 căn.

Ngoài ra, danh sách dự án còn có:

Công trình Tháp đôi Kepler Land (HH-01, HH-02) thuộc Trung tâm Tài chính thương mại và các công trình phụ trợ tại Khu đô thị Mỗ Lao, do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư, với khoảng 1.280 căn hộ.

Nhà ở cao tầng CT2 thuộc Khu chức năng đô thị ĐM1, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, với khoảng 410 căn hộ.

Khối tháp E và F tại ô đất K8-HH1 thuộc Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại Starlake), do Công ty TNHH Phát triển THT làm chủ đầu tư, với khoảng 284 căn hộ.

Khu đô thị Nhịp sống mới – Sunshine Grand Capital do CTCP Đầu tư DIA làm chủ đầu tư, với khoảng 2.301 căn nhà thấp tầng.

Dự án tại các ô đất thấp tầng thuộc các khu A, B, C, D, E, F của Khu chức năng đô thị Green City (huyện Đan Phượng cũ), do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, với khoảng 2.279 căn nhà thấp tầng.

Dự án tại ô đất số 19 thuộc Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (The Manor Central Park) do CTCP Bitexco làm chủ đầu tư, với khoảng 36 căn nhà thấp tầng.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, trong quý II, giá bán trung bình của chung cư Hà Nội đạt 80 triệu/m2, tăng 5,6% so với quý I. Cùng với TP HCM, mặt bằng giá căn hộ Thủ đô đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ.

