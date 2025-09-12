Khám xét nơi ở của Giám đốc Trần Chính Phong và kế toán Trương Thị Thúy Diệu

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp liên quan.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra cùng ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu - Kế toán Công ty trên về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn; Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân - Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về cùng tội danh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022-2023, Trần Chính Phong (SN 1978) và Trương Thị Thúy Diệu (SN 1984) đã bán trái phép hơn 100 hóa đơn giá trị gia tăng khống, không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ, với tổng giá trị khoảng 50 tỉ đồng cho nhiều công ty tại Quảng Trị nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thuý Diệu - kế toán Công ty đã mua các hoá đơn khống và xin hoá đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn. Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.