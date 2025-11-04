Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khoan ‘nhẹ’ 64 lỗ đã gặp ngay nguồn đất hiếm siêu chất lượng - CEO công ty khai thác không tin vào mắt mình: ‘Lần đầu tiên chúng tôi gặp hiện tượng lạ này’

04-11-2025 - 11:26 AM | Thị trường

Đây có thể là tiền đề để quốc gia này trở thành một trong những "ông trùm" đất hiếm của thế giới.

Khoan ‘nhẹ’ 64 lỗ đã gặp ngay nguồn đất hiếm siêu chất lượng - CEO công ty khai thác không tin vào mắt mình: ‘Lần đầu tiên chúng tôi gặp hiện tượng lạ này’- Ảnh 1.

Critica Limited (Australia) đã phát hiện ra tỷ lệ oxit đất hiếm từ tính (MREO) tại các lỗ khoan thuộc dự án có tên Brothers hồi tháng 9/2024.

Sử dụng công nghệ khoan thăm dò kiểu khu vực đã xác định được các vùng khoáng hóa đất hiếm “chất lượng cao” rộng lớn với kết quả cho thấy hàm lượng MREO lên đến 34%, bao gồm các nguyên tốt đất hiếm giá trị như dysprosi và terbi.

Dysprosi là một kim loại đất hiếm được sử dụng trong các thanh điều khiển lò phảnh ứng hạt nhân nhờ đặc tính tiết diện hấp thụ neutron cao. Kim loại này cũng được sử dụng trong sản xuất vật liệu laser và chất kích hoạt phốt pho. Trong khi đó, Terbi được sử dụng sản xuất phốt pho xanh trong đèn huỳnh quang, màn hình máy tính và màn hình TV sử dụng ống tia âm cực.

Cả 2 loại đất hiếm này đều là nguyên tố quan trọng trong cấu tạo nam châm neodyminum-sắt-boron – cần thiết trong hệ truyền động xe điện.

CEO của Critica Limited là Philippa Leggat cho biết những khám phá này cho thấy tiềm năng cực lớn của dự án Brothers với diện tích gần 1.400 km2 thuộc quyền sở hữu của họ.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy tỷ lệ ‘đạt mục’ tiêu cao như vậy khi khoan khu vực trên phạm vi rộng như vậy. Điều này thực sự đáng mừng”, Leggat nói.

Cho đến thời điểm tháng 9/2024 đã có 64 lỗ khoan phát hiện ra đất hiếm và họ phải chờ thêm kết quả phân tích của 48 lỗ khoan khác.

Brothers là dự án chiến lược tại một trong những khu vực khai thác mỏ hàng đầu của Tây Úc nhờ ở gần đường cao tốc Mount Magnet-Geraldton, nối liền với cảng ven biển Beraldton của tiểu bang.

Critica cũng đang áp dụng phương pháp khai thác tiên tiến cho dự án này, ưu tiên xử lý đất hiếm giá trị cao, giảm thiểu tác động môi trường và chi phí xử lý.

Tiêu Dao

