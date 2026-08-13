Khoảng sân tầng trệt chỉ 40m² được biến thành khu vườn đẹp như tranh: Từ ngày hoàn thiện, gia chủ chẳng còn muốn đi đâu

Sống trong thành phố, có một khoảng sân riêng đã là điều khiến nhiều người ao ước. Tuy nhiên, với gia đình này, khoảng sân tầng trệt rộng khoảng 40m² không chỉ đơn thuần là phần diện tích ngoài trời mà dần trở thành không gian được yêu thích nhất trong nhà. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, trong khi người chồng lại đặc biệt thích vẻ yên tĩnh, tự nhiên của những khu vườn Nhật. Thay vì cố gắng đồng bộ tất cả theo một phong cách duy nhất, hai vợ chồng quyết định giữ nét hiện đại cho không gian sống bên trong và dành khoảng sân bên ngoài để tạo nên một khu vườn nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên.

Từ khoảng sân đơn giản thành khu vườn có nhiều lớp không gian

Ban đầu, gia chủ từng có ý định thiết kế sân theo dạng sân trũng, nhưng sau khi cân nhắc nhiều yếu tố như thoát nước, vệ sinh và việc sử dụng lâu dài, phương án này được thay đổi. Mặt sân cuối cùng được làm tương đối bằng phẳng, sau đó chia thành từng khu vực rõ ràng gồm phần sàn gỗ để nghỉ ngơi, lối đi lát gạch và khu vực trồng cây. Cách xử lý này giúp khoảng sân tuy không lớn nhưng không bị cảm giác chật chội hoặc rối mắt.

Phần bệ gỗ chống ăn mòn dài khoảng 4m, rộng 3,2m, đủ để bố trí bàn ghế nhỏ hoặc trở thành nơi cả gia đình ngồi uống trà. Gạch lát ngoài trời được lựa chọn theo tiêu chí chống trơn trượt, trong khi một số khu vực sử dụng sỏi trắng để tạo cảm giác sạch sẽ và làm nổi bật màu xanh của cây. Hàng rào gỗ thấp khoảng 40cm giúp phân chia khu vực mà không che mất tầm nhìn, còn những bồn hoa cong được bố trí dọc theo mép sân để làm mềm các đường thẳng của kiến trúc. Nhờ vậy, khoảng sân 40m² được chia thành nhiều lớp không gian nhưng vẫn giữ được cảm giác thoáng.

Hoa cẩm tú cầu trở thành điểm nhấn mỗi khi mùa xuân đến

Khi thời tiết ấm lên, khu vườn nhỏ bắt đầu bước vào giai đoạn đẹp nhất. Sau những trận mưa xuân, cây cối xanh tốt hơn, các khóm hoa đồng loạt bung nở khiến cả khoảng sân như thay một lớp áo mới. Trong số đó, cẩm tú cầu là loài cây được gia chủ dành nhiều diện tích nhất bởi những chùm hoa lớn, màu sắc mềm mại và khả năng tạo cảm giác lãng mạn rất rõ cho khu vườn.

Gia chủ trồng nhiều giống cẩm tú cầu khác nhau, từ trắng, hồng đến tím và xanh. Đây cũng là loại cây cần được chú ý khá nhiều về nước và ánh sáng, bởi cẩm tú cầu dễ héo nếu thiếu nước nhưng cũng không phù hợp với nắng quá gay gắt. Theo kinh nghiệm của chủ nhà, người mới bắt đầu không nhất thiết phải mua cây trưởng thành mà có thể lựa chọn cây con, vừa tiết kiệm chi phí vừa có cơ hội theo dõi quá trình cây phát triển qua từng mùa.

Bên cạnh cẩm tú cầu, khu vườn còn có Heuchera với những mảng lá đỏ, tím, xanh và nâu đan xen. Loại cây này giúp khu vườn vẫn có màu sắc ngay cả trong những thời điểm ít hoa. Một số bụi cúc Marguerite cũng được trồng xen kẽ vì dễ tạo dáng thành bụi tròn và có thể cho nhiều hoa nếu được cung cấp đủ nắng, nước. Việc kết hợp cây hoa với cây lá màu giúp khoảng sân không phụ thuộc hoàn toàn vào một mùa nở duy nhất mà luôn có điểm để ngắm quanh năm.

Cây phong đỏ và sỏi trắng giúp khu vườn có điểm dừng cho mắt

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong cách bố trí khu vườn là gia chủ không cố gắng lấp đầy toàn bộ diện tích bằng cây. Ở một góc sân, một cây phong đỏ được chọn làm điểm nhấn chính, phía dưới chỉ rải sỏi trắng thay vì trồng thêm thật nhiều cây thấp. Chính khoảng trống này lại giúp màu lá phong nổi bật hơn và tạo cảm giác khu vườn có chiều sâu.

Với sân nhỏ, đây là cách bố trí đáng tham khảo. Khi diện tích hạn chế, việc đưa quá nhiều cây, chậu hoặc vật trang trí vào cùng một không gian rất dễ khiến sân trở nên bí và lộn xộn. Ngược lại, nếu biết giữ lại một số khoảng nền trống, sử dụng sỏi, gạch hoặc gỗ để tạo nhịp nghỉ, khu vườn thường trông rộng và có chủ ý hơn. Không phải cứ nhiều cây mới tạo được cảm giác xanh; đôi khi chỉ vài loại cây được đặt đúng vị trí đã đủ tạo nên một bố cục đẹp.

Ban ngày là khu vườn hoa, buổi tối lại thành góc thư giãn

Nếu ban ngày cây cối và hoa là nhân vật chính thì khi trời tối, ánh sáng lại khiến khoảng sân mang một diện mạo hoàn toàn khác. Gia chủ đặt thêm một chiếc đèn hình tròn giống mặt trăng ở giữa khu vườn. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn phản chiếu lên sàn gỗ, những bụi hoa và mảng lá tạo nên cảm giác ấm áp, khiến không gian ngoài trời trở nên gần gũi hơn.

Thay vì sử dụng quá nhiều đèn hoặc chiếu sáng mạnh như sân sinh hoạt thông thường, gia chủ lựa chọn nguồn sáng vừa đủ để tạo bầu không khí thư giãn. Mỗi tối, sau khi công việc kết thúc, việc pha một ấm trà rồi ngồi ngoài sân đã trở thành thói quen. Không cần đi cà phê hay tìm một nơi nghỉ dưỡng ở xa, chỉ cần bước ra khỏi phòng khách là đã có một không gian đủ yên tĩnh để ngồi ngắm cây, nghe gió và tạm rời khỏi nhịp sống vội vàng bên ngoài.

40m² không lớn nhưng đủ để tạo ra một không gian sống khác biệt

Điểm đáng chú ý nhất của khu vườn này có lẽ không nằm ở việc sử dụng loại cây nào hay vật liệu gì, mà ở cách gia chủ xác định rất rõ nhu cầu của mình. Họ không cố biến khoảng sân nhỏ thành một khu vườn cầu kỳ, cũng không nhồi nhét quá nhiều chi tiết. Thay vào đó, sân được thiết kế để phục vụ những hoạt động rất đơn giản: ngồi nghỉ, uống trà, ngắm hoa và tận hưởng cảm giác được ở gần thiên nhiên.

Với những khoảng sân nhỏ, nguyên tắc này càng quan trọng. Nếu muốn có chỗ nghỉ ngơi, cần dành đủ diện tích cho bàn ghế hoặc sàn ngồi; nếu thích hoa, nên chọn một số loài có mùa nở nối tiếp nhau; nếu không có nhiều thời gian chăm sóc, số lượng cây cũng cần được giới hạn. Một khu vườn đẹp nhưng khiến chủ nhà phải dành quá nhiều công sức để duy trì đôi khi lại trở thành gánh nặng.

Vào những ngày mùa xuân, khi hoa cẩm tú cầu nở rộ, những cánh hoa theo gió rơi nhẹ xuống sàn gỗ, cả khoảng sân mang cảm giác giống một bức tranh. Gia chủ từng ví khoảnh khắc ấy như vô tình bước vào một khu vườn của Monet. Và có lẽ, đó cũng chính là giá trị lớn nhất của việc dành thời gian cải tạo 40m² này: không phải để tạo nên một khu vườn thật hoành tráng, mà để có một nơi khiến người sống trong nhà mỗi ngày đều muốn trở về, pha một tách trà rồi ngồi thêm thật lâu.