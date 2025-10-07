"Khoảnh khắc iPhone" của ChatGPT: OpenAI cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng hoạt động ngay trong chatbot AI

OpenAI vừa mở ra kỷ nguyên mới cho ChatGPT bằng cách cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng hoạt động trực tiếp bên trong nền tảng chatbot. Thông báo được đưa ra tại hội nghị nhà phát triển thường niên DevDay 2025, đánh dấu bước chuyển mình của ChatGPT từ một công cụ trò chuyện đơn thuần thành một siêu ứng dụng tích hợp đa dịch vụ.

CEO Sam Altman của OpenAI nhấn mạnh rằng họ muốn ChatGPT trở thành nền tảng giúp mọi người năng suất hơn, sáng tạo hơn và học nhanh hơn. Ông cho biết hệ thống mới này sẽ cho phép một thế hệ ứng dụng có tính tương tác, thích ứng và cá nhân hóa mà người dùng có thể trò chuyện cùng.

Từ hôm nay, các nhà phát triển có thể truy cập Apps SDK để bắt đầu xây dựng ứng dụng của mình. Hệ thống được xây dựng trên Model Context Protocol, cho phép các nhà phát triển kết nối nguồn dữ liệu với ChatGPT, kích hoạt các hành động và hiển thị giao diện người dùng tương tác đầy đủ ngay trong các phản hồi của chatbot. Một số ứng dụng thậm chí có thể hiển thị video được ghim ở đầu trang và thay đổi dựa trên yêu cầu của người dùng.

Các ứng dụng đầu tiên đã có sẵn bao gồm Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify và Zillow. Trong những tuần tới, OpenAI sẽ bổ sung thêm DoorDash, OpenTable, Target, Uber, Instacart và AllTrails.

Người dùng có thể gọi các ứng dụng này bằng cách gõ tên hoặc đặt yêu cầu cụ thể, ví dụ như "Figma, biến bản phác thảo này thành sơ đồ có thể hoạt động được" hoặc "Coursera, bạn có thể dạy tôi điều gì đó về học máy không?" ChatGPT cũng sẽ tự động gợi ý các ứng dụng có liên quan khi chúng có thể hữu ích, chẳng hạn như gọi Spotify khi người dùng yêu cầu danh sách phát.

Người dùng có thể gọi Spotify lên thông qua ChatGPT

Đối với các nhà phát triển, đây là cơ hội lớn để tiếp cận 700 triệu người dùng hàng tuần của ChatGPT. Cuối năm nay, họ sẽ có thể gửi ứng dụng để xem xét và xuất bản, và OpenAI có kế hoạch cung cấp một thư mục để người dùng duyệt các ứng dụng. Ông Altman cho biết công ty sẽ sớm chia sẻ hướng dẫn về cách kiếm tiền từ ứng dụng, bao gồm thông qua tính năng Instant Checkout được ra mắt gần đây.

Nếu người dùng đã đăng ký một dịch vụ, họ có thể đăng nhập trực tiếp trong ChatGPT để truy cập các tính năng cao cấp. Điều này tạo ra trải nghiệm liền mạch khi người dùng không cần rời khỏi giao diện trò chuyện để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ đặt phòng khách sạn, tìm kiếm bất động sản, học trực tuyến cho đến thiết kế đồ họa.

Tuy nhiên, hệ thống mới cũng đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền riêng tư. OpenAI yêu cầu các nhà phát triển chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu cần thiết và minh bạch về quyền hạn, nhưng vẫn chưa rõ họ có quyền truy cập vào toàn bộ cuộc trò chuyện hay chỉ phần liên quan đến ứng dụng.

Một câu hỏi khác là cách ChatGPT chọn giữa các dịch vụ cạnh tranh như DoorDash và Instacart. Mặc dù có thể tưởng tượng các công ty trả tiền để được ưu tiên hiển thị, OpenAI khẳng định sẽ ưu tiên trải nghiệm người dùng trên hết.

Động thái này đặt OpenAI vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng như Apple App Store và Google Play Store, nhưng với lợi thế là tích hợp AI và khả năng hiểu ngữ cảnh tự nhiên. Với việc mở cửa cho các nhà phát triển, ChatGPT đang hướng tới trở thành trung tâm của hệ sinh thái ứng dụng mới, nơi AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là lớp giao diện chính giữa người dùng và các dịch vụ số.