Khoảnh khắc khiến bao người "đứng tim" trên phố Hà Nội sáng 7/10: 13 giây gây tranh cãi

07-10-2025 - 12:38 PM | Sống

Nhiều tuyến phố Hà Nội đã rơi vào tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng nay (7/10).

Theo bản tin lúc 5h20 sáng 7/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng nay khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to do hoàn lưu bão Matmo kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m.

Lượng mưa 6 giờ qua phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 116mm, trạm Thượng Cát 91mm,… Dự báo trong sáng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Nhiều tuyến đường Hà Nội sáng 7/10 ngập sâu gần nửa mét, người dân vất vả dắt xe qua những đoạn nước cao khiến giao thông hỗn loạn.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội từ rạng sáng nay, các đoạn clip ghi lại tình trạng giao thông trên các tuyến phố ở Hà Nội liên tục được chia sẻ, cập nhật và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người xem. Trong đó có đoạn clip khiến người ta phải "đứng tim" khi theo dõi.

Theo nội dung đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 8h55' sáng 7/10. Thời điểm này đoạn đường ngập khá sâu, trên đầu gối, một chiếc xe tải chạy qua đã tạo sóng trên đường. Thanh niên đi bộ gần đó đã bị sóng đánh ngã và suýt chút nữa đã bị bánh xe tải cán qua. May mắn thanh niên không gặp phải chấn thương gì nghiêm trọng. Tình huống này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi.

'Tình huống này quá đáng sợ. Các tài xế hãy đề cao văn hoá lái xe nhé".

"Suýt chút nữa là xảy ra tai nạn nguy hiểm rồi. Tài xế phóng xe trên đường ngập mà nhanh quá vây, lại còn thiếu quan sát".

Cũng gây chú ý trong sáng 7/10, đó là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sét đánh sáng chói tại Hà Đông khiến nhiều người hoảng sợ.

Khoảnh khắc khiến cả khu phố Hà Nội rùng mình sáng 7/10!

Theo Hương Trà

