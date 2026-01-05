Khối ngoại "quay xe" bán ròng hơn 700 tỷ đồng phiên đầu năm mới, ngược dòng gom mạnh một mã ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch 5/1 diễn biến khá rung lắc khi chỉ số nhiều lần “nhúng” xuống dưới tham chiếu. Dù vậy, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ lực kéo quen thuộc từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 4 điểm, leo lên mốc đỉnh mới 1.788,4 điểm. Thanh khoản trên HoSE cũng cải thiện, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 24.200 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng hơn 744 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 733 tỷ đồng

Tại chiều bán, cổ phiếu Vingroup (VIC) dẫn đầu danh sách bán ròng phiên hôm nay với giá trị 182 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIX cũng bị bán ròng mạnh khoảng 161 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top 5 bán ròng lần lượt là FPT (-106 tỷ đồng), SHB (-103 tỷ đồng) và HDB (-95 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại ghi nhận lực "gom" đáng kể ở nhóm ngân hàng – bất động sản – năng lượng. STB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 136 tỷ đồng, theo sau là VRE (101 tỷ đồng) và GAS (56 tỷ đồng). Khối ngoại cũng mua ròng CCQ FUEVFVND (48 tỷ đồng) và cổ phiếu PVD (36 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 1 tỷ đồng

Chiều bán, MBS trở thành tâm điểm khi bị khối ngoại bán ròng áp đảo khoảng 24 tỷ đồng. Theo sau là CEO (-3 tỷ đồng) và TNG (-2,5 tỷ đồng). Áp lực bán tiếp tục ghi nhận tại HLD (-2 tỷ đồng) và VC3 (-1 tỷ đồng).

Chiều mua, lực cầu ngoại nổi bật tại nhóm chứng khoán – dầu khí, trong đó PVS dẫn đầu mua ròng với 20 tỷ đồng. Kế đến là SHS (12,5 tỷ đồng). Các mã còn lại trong top 5 mua ròng lần lượt gồm MST (1 tỷ đồng), PVI (0,7 tỷ đồng) và VFS (0,5 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 10 tỷ đồng

Ở chiều bán, khối ngoại tập trung xả mạnh nhất tại ACV khi dẫn đầu danh sách bán ròng với 5 tỷ đồng. Xếp sau là DDV bị bán ròng 3 tỷ đồng. Áp lực bán cũng ghi nhận tại VCW, QNS và SAS mỗi mã bị bả ròng nhẹ 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền mua ròng trên UPCoM khá khiêm tốn. ABB là mã được mua ròng mạnh nhất với 1tỷ đồng. Theo sau, các mã như VEA , MPC, CMF và F88 được mua ròng không đáng kể.