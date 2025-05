Khởi tố đối tượng sản xuất 200.000 đôi tất giả Nike, Adidas

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thiện (SN 1974, trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) do có hành vi sản xuất , buôn bán số lượng lớn bít tất giả thương hiệu Nike , Adidas, Uniqlo.

Trước đó, ngày 4/1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 19 - Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng dệt may tại khu đất dịch vụ thôn Văn Khê, xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, do Nguyễn Văn Thiện làm chủ.

Nguyễn Văn Thiện.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ 3.450 đôi bít tất mang nhãn hiệu Adidas; 14.400 đôi bít tất nhãn hiệu Nike; 2.100 đôi bít tất nhãn hiệu Uniqlo; 100kg (tương đương 1.500 đôi) bít tất rời, trên sản phẩm có gắn nhãn hiệu hình Nike (chưa hoàn thành quá trình đóng gói sản phẩm).

Cùng với đó là 10 máy dệt tất, 2 máy khâu đầu tất, 200 khuôn chân sấy (bằng kim loại) không nhãn mác, 21kg tem, nhãn nhãn hiệu Adidas; 48kg tem, nhãn nhãn hiệu Nike Everyday; 10kg chỉ màu đen, 58kg sợi dệt màu trắng, 12kg chỉ màu đỏ, 40kg sợi dệt màu ghi xám, 40kg bao bì túi nilon.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất.

Theo cơ quan chức năng, năm 2015, Thiện bắt đầu sản xuất bít tất tại Thôn Thế Trụ, xã Liệp Nghĩa, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Thời gian đầu, Thiện nhận gia công bít tất cho một số Công ty và sản xuất, buôn bán bít tất mang nhãn hiệu THIÊN DƯƠNG (thương hiệu THIÊN DƯƠNG đã được Nguyễn Văn Thiện đăng ký bản quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ) .

Năm 2018, nhận thấy sản phẩm bít tất gắn nhãn hiệu Nike, Adidas , Uniqlo được ưa chuộng và tiêu thụ tốt trên thị trường nên Thiện đã mua máy dệt (có nguồn gốc Trung Quốc.

Đồng thời yêu cầu bên bán máy cài sẵn logo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Uniqlo vào phần mềm điều khiển… để sản xuất bít tất nhãn hiệu này. Thiện cũng thuê 4 nhân viên để chạy máy, đóng gói, sản xuất bít tất giả mạo . Bên cạnh đó, tem, mác nhãn hiệu Nike, Adidas, Uniqlo được Thiện liên hệ và đặt in trôi nổi trên thị trường.

Tất nhái thương hiệu Nike, Adidas, Uniqlo bị thu giữ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Thiện đã sản xuất và tiêu thụ ra thị trường khoảng 200.000 đôi bít tất giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Uniqlo với tổng trị giá hơn 240 triệu đồng.

Các sản phẩm chủ yếu được đổ buôn, tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội, khu vực chợ vùng ven… với giá khoảng 4,5 - 5 nghìn đồng/đôi tất (chi phí sản xuất khoảng 3,5 – 4 nghìn đồng/đôi).