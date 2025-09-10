Không chỉ 10.000 tỷ, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản mã hoá cần đáp ứng một điều kiện đặc biệt này

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2025; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết này quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hoá .

Theo đó, Nghị quyết quy định cụ thể điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Thứ nhất , tổ chức là phải là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ Đồng Việt Nam



Thứ ba, liên quan﻿ đ iều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn, điểm cần lưu ý đó là công ty muốn cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ cần có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, trong đó có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn;

Cùng với đó, các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 02 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần;

Tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép;

Tổng mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vào tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không được vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ tư , tổ chức cần có trụ sở làm việc, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Thứ năm, đối với điều kiện về nhân sự: Tổng giám đốc (Giám đốc) có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ;

Giám đốc công nghệ (hoặc vị trí tương đương) có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ;

Có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật an toàn thông tin mạng; có tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác



Thứ sáu, doanh nghiệp cần có các quy trình nghiệp vụ sau: (1) Quy trình quản trị rủi ro, bảo mật thông tin; (2) Quy trình cung cấp dịch vụ nền tảng phát hành tài sản mã hóa; (3) Quy trình lưu ký, quản lý tài sản khách hàng; (4) Quy trình giao dịch, thanh toán; (5) Quy trình tự doanh; (6) Quy trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; (7) Quy trình công bố thông tin; (8) Quy trình kiểm soát nội bộ; (9) Quy trình giám sát giao dịch; (10) Quy trình ngăn ngừa xung đột lợi ích, giải quyết khiếu nại của khách hàng, bồi thường khách hàng.

Thứ bảy, hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định pháp luật về an toàn thông tin trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2025. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết này cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Theo ghi nhận, một số công ty chứng khoán đã có động thái gia nhập cuộc đua trong lĩnh vực tài sản số, tài sản mã hoá. Mới nhất, cuối tháng 8/2025, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Chứng khoán VIX (mã: VIX) góp 15% vốn, CTCP FTG Việt Nam góp 64,5% vốn và CTCP Truyền thông - Máy tính - Điều khiển 3C góp 20,5% vốn.

Một cái tên khác là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng. Hiện, cơ cấu cổ đông sau thay đổi không được công bố. Khi mới thành lập tháng 5/2025, TCEX có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% vốn, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) góp 9,9% vốn và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương (TechcomCapital) sở hữu 1,1% vốn điều lệ.

Xa hơn, hồi năm 2022, Chứng khoán SSI khi thành lập CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) từ năm 2022. Mới đây, SSID cùng với Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký hợp tác với hai công ty tài sản số Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) nhằm thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái hạ tầng tài chính số, Blockchain và điện toán đám mây tại Việt Nam.