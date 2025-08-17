Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ

17-08-2025 - 09:59 AM | Bất động sản

Tổ ấm 65m2 là nơi để gia chủ trở về trong bầu không khí mộc mạc và đong đầy hơi ấm gia đình.

Căn hộ 65m2 được thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng và phảng phất tinh thần hoài niệm, mộc mạc. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ với phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, phòng làm việc và khu vệ sinh.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 1.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 2.

Phòng khách được thiết kế cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên. Nội thất bao gồm sô pha đơn giản, ghế lười, kệ trang trí và ti vi. Cây xanh được bố trí xen kẽ tạo cảm giác dễ chịu.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 3.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 4.

Tiếp giáp với khu phòng khách là bàn ăn và bếp. Được thiết kế hiện đại, tinh gọn cho cuộc sống gia đình thoải mái, tiện nghi.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 5.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 6.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 7.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa tông màu trắng và gỗ óc chó đem lại sự ấm cúng cũng như cảm giác sạch sẽ cho khu vực bếp. Các hệ tủ kín giúp lưu trữ đồ đạc hiệu quả.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 9.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 10.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 11.

Phòng làm việc kết hợp phòng ngủ được thiết kế tối giản và đa năng, để vừa làm việc hiệu quả, nghỉ ngơi uống trà đọc sách hoặc chuyển thành chỗ ngủ với hệ giường phản.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 12.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 13.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 14.

Phòng ngủ Master kín đáo hơn khi đi qua hành lang, được thiết kế đơn giản cho hoạt động nghỉ ngơi nhưng cũng gây ấn tượng với chiếc giường bay.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 15.

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ- Ảnh 16.

Tổ ấm 65m2 là nơi để gia chủ trở về trong bầu không khí mộc mạc và đong đầy hơi ấm gia đình.

Theo Thúy Hiền

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Sun Group được chọn làm nhà đầu tư cho “siêu” tổ hợp dự án 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Chính thức: Sun Group được chọn làm nhà đầu tư cho “siêu” tổ hợp dự án 2 tỷ USD tại Vân Đồn Nổi bật

180 ngày “nước rút” tại Khánh Hòa: Dồn lực giải phóng mặt bằng để Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai khu tái định cư trị giá 2.700 tỷ đồng, quy mô lên đến 240 ha

180 ngày “nước rút” tại Khánh Hòa: Dồn lực giải phóng mặt bằng để Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai khu tái định cư trị giá 2.700 tỷ đồng, quy mô lên đến 240 ha Nổi bật

Chuẩn bị thu hồi hơn 620 ha đất, hơn 1.800 hộ dân Phú Thọ phải di dời phục vụ tuyến đường sắt chiến lược

Chuẩn bị thu hồi hơn 620 ha đất, hơn 1.800 hộ dân Phú Thọ phải di dời phục vụ tuyến đường sắt chiến lược

09:25 , 17/08/2025
"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết”

"10 năm sống ở chung cư, trải qua 3 lần chuyển nhà, tôi đúc kết được 7 kinh nghiệm ai cũng nên biết”

09:23 , 17/08/2025
Đà Nẵng muốn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư siêu dự án metro dài 100 km, kết nối với Hội An chỉ trong 20 phút

Đà Nẵng muốn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư siêu dự án metro dài 100 km, kết nối với Hội An chỉ trong 20 phút

08:41 , 17/08/2025
Chỉ 2 ngày nữa: Dự án có siêu tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam sẽ được khởi công, vượt Landmark 81 gần 200m, vượt Bitexco hơn 370m, thiết lập kỷ lục mới chưa từng có

Chỉ 2 ngày nữa: Dự án có siêu tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam sẽ được khởi công, vượt Landmark 81 gần 200m, vượt Bitexco hơn 370m, thiết lập kỷ lục mới chưa từng có

08:40 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên