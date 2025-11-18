Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!

18-11-2025 - 09:14 AM | Lifestyle

Cô đã đưa ra 1 quyết định táo bạo.

Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh chuyển ra sống trong căn biệt thự 600m2 được mẹ ruột tặng ở Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Đây vốn là nhà thô nên vào năm 2022, căn nhà được thi công nội thất và hoàn thiện vào đầu năm 2023 với tổng chi phí khoảng 2 tỷ đồng. Từ đó đến nay, “chị đẹp” cùng với con gái và mẹ vẫn sống trong căn nhà này.

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh và căn biệt thự được mẹ tặng

Về tổng thể, biệt thự nhà Diệp Lâm Anh là sự kết hợp giữa phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng, sử dụng tông màu pastel sáng chủ đạo. Trong quá trình cải tạo, cô có nhiều cân nhắc để phù hợp với không gian sống của gia đình có 3 thế hệ: Mẹ, bản thân Diệp Lâm Anh và hai con.

Ngôi nhà có 1 tầng trệt, 2 tầng lầu, 3 phòng ngủ, khu vui chơi cho các con, phòng bếp và phòng khách được chăm chút tỉ mỉ. Hệ thống an ninh được lắp camera và thiết bị thông minh, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 2.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 3.

Phòng khách

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 4.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 5.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 6.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 7.

Khu vực bàn ăn và phòng bếp 

Sau một thời gian sử dụng, đến cuối năm 2023, một số khu vực trong nhà đã được Diệp Lâm Anh quyết định thay đổi để phù hợp với nhu cầu. Ví dụ như việc Diệp Lâm Anh đã tận dụng gần hết khoảng không gian phòng khách và bàn ăn để tạo một studio nhỏ dành cho việc livestream, tủ đựng rượu yêu thích cũng biến tấu thành tủ trưng bày mỹ phẩm, gian phòng trà trên tầng thượng ít khi sử dụng nên "bỏ" tạo thêm phòng ngủ phụ,... 

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này, bởi từng chi tiết thay đổi, dù lớn hay nhỏ trong nhà phần nào nói lên được cách sống của cô đã thay đổi: Hướng đến công việc, trải nghiệm sống chung nhiều thế hệ, hơn là việc tận hưởng cá nhân...

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 8.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 9.

Cuối năm 2023, tủ rượu chuyển thành tủ đựng mỹ phẩm để phục vụ cho công việc 

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 10.

Nhiều góc trong nhà cũng được thay đổi phù hợp với công việc của Diệp Lâm Anh

Ngoài việc tặng nhà và sống cùng để hỗ trợ Diệp Lâm Anh trong việc nhà cửa, con cái, mẹ ruột cô cũng có nhiều lời nhắn dành cho con.

Ở thời điểm căn nhà được hoàn thiện, mẹ Diệp Lâm Anh đã viết thư tay động viên khiến con gái rơi nước mắt. Bà mong con sẽ sớm vượt qua nỗi buồn biến cố hôn nhân, hứa sẽ luôn tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định trong đời của con gái. "Mọi chuyện chưa kết thúc nhưng ngôi nhà sẽ là khởi đầu cho gia đình mình", mẹ Diệp Lâm Anh nhắn gửi.

Một số hình ảnh khác về biệt thự của Diệp Lâm Anh:

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 11.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 12.

Khoảng sân phía trước nhà thường để đỗ xe ô tô

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 13.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 14.

Khu vực nghỉ phụ ở tầng trên

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 15.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 16.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 17.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 18.

Phòng ngủ và tủ đựng quần áo, phụ kiện của Diệp Lâm Anh

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 19.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 20.

Phòng ngủ của 2 em bé 

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 21.

Phòng chơi chung của 2 con

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 22.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 23.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 24.
Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 25.

Ngôi nhà được trang hoàng, bày biện đẹp mắt mỗi dịp lễ Tết

Không ngờ Diệp Lâm Anh lại có suy nghĩ này!- Ảnh 26.

Phòng tắm

(Ảnh: FBNV & Là Nhà)

Theo S.A

Phụ nữ số

