Không phải cú sập, đây mới là cách thị trường "bào mòn" tài khoản nhà đầu tư chứng khoán từng ngày

Không có những cú rơi sốc khiến nhà đầu tư hoảng loạn tháo chạy, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam đang âm thầm bào mòn tài khoản bằng những nhịp giảm nhỏ liên tiếp với thanh khoản èo uột. Thị trường đang rơi vào trạng thái được ví như “cưa chân bàn”, không quá tiêu cực với cú giảm mạnh, nhưng cũng không đủ sức bật để giữ chân dòng tiền.

Trạng thái “cưa chân bàn” là một dạng điều chỉnh đặc biệt nguy hiểm vì nó không tạo ra cú sốc tâm lý ngay lập tức, nhưng lại khiến nhà đầu tư dần dần mất kiên nhẫn và đánh mất kỷ luật đầu tư. Nhiều người dù không lỗ nặng nhưng vẫn chọn rút lui vì không chịu nổi sự chán nản kéo dài.

Thanh khoản thấp khiến việc cơ cấu danh mục trở nên khó khăn, thậm chí “kẹt hàng” ở nhiều cổ phiếu cơ bản tốt nhưng không có dòng tiền tham gia. Trong khi đó, các nhịp hồi yếu ớt thường xuyên bị bán ra ngay, khiến kỳ vọng bị dập tắt sớm và tạo cảm giác thị trường “rất khó lãi”.

Tình trạng này không xuất phát từ một lý do đơn lẻ nào mà là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó áp lực bán ròng của khối ngoại tạo áp lực mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã rút ròng hơn 100.000 tỷ đồng khỏi thị trường, tập trung “xả” ở các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước thêm phần ảm đạm.

Song song đó, mặt bằng định giá thị trường không còn quá hấp dẫn sau nhịp hồi từ giữa năm. P/E của VN-Index đã quay lại xấp xỉ 15 lần, không quá đắt nhưng không còn rẻ để hấp dẫn dòng tiền giá trị. Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 3 khiến thị trường rơi vào vùng trũng thông tin, thiếu yếu tố dẫn dắt mới.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những thông tin mới nhất từ việc nâng hạng thị trường. Dù dòng tiền ngắn hạn đang thận trọng, nhưng giới chuyên gia kỳ vọng việc nâng hạng thị trường sẽ tạo cú hích lớn cho dòng vốn ngoại, mở ra chu kỳ tích cực trong thời gian tới.

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Giai đoạn “cưa chân bàn” là lúc nhà đầu tư dễ mắc sai lầm vì cảm xúc chi phối nhiều hơn dữ liệu. Không ít người bán ra ở vùng đáy ngắn hạn chỉ vì quá mệt mỏi, sau đó lại vào lại ở vùng giá cao hơn khi thị trường hồi kỹ thuật. Do đó, giữ được tâm lý ổn định và kỷ luật là yếu tố then chốt.

Chiến lược phù hợp hiện tại là cơ cấu lại danh mục, ưu tiên cổ phiếu cơ bản tốt, có vị thế đầu ngành, tài chính lành mạnh và khả năng tăng trưởng bền vững. Nhà đầu tư không nên giải ngân dàn trải mà nên phân bổ vốn theo từng giai đoạn, theo dõi sát tín hiệu dòng tiền để tránh bị “bào mòn kép” – vừa lỗ giá, vừa mất cơ hội.

Lịch sử cho thấy những giai đoạn lặng sóng thường là bước đệm cho một xu hướng lớn phía sau. Quan trọng là giữ được vị thế, chứ không phải hành động quá nhiều khi thị trường chưa rõ xu hướng. Trong một thị trường không rõ ràng, hành động ít nhưng đúng còn giá trị hơn giao dịch nhiều mà thiếu định hướng.