Không phải mê tín, đây là 3 dấu hiệu cho thấy một người có khả năng giàu có vượt bậc: Tỷ phú, doanh nhân đều đồng tình

Bộc lộ khát vọng mãnh liệt

Theo quan điểm của “thần kinh doanh” Nhật Bản Kazuo Inamori, nếu một người có mong muốn mạnh mẽ và nỗ lực bền bỉ về thứ mà họ muốn đạt được, họ sắp có khả năng cao trở nên giàu có.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kazuo Inamori làm việc cho một công ty đang trên bờ vực phá sản ở Kyoto (Nhật Bản). Công ty này ban đầu là một trong những công ty tốt nhất trong ngành gốm sứ. Tuy nhiên, khi ông gia nhập, công ty thường xuyên bị trả lương muộn, gia đình cổ đông liên tục xảy ra vấn đề nội bộ và tranh chấp.

Trong vòng chưa đầy một năm, những người đồng nghiệp khác lần lượt từ chức. Vào thời điểm đó, Kazuo Inamori cũng muốn nghỉ việc nhưng ông đã thay đổi quyết định, khát khao thay đổi cục diện. Quan điểm của ông là nếu bạn từ chức chỉ vì có điều gì đó khiến không hài lòng, bạn dễ gặp phải vấn đề tương tự trong công việc tương lai của mình.

Vì vậy, ông chuyển tất cả đồ cá nhân vào phòng thí nghiệm, ngủ ở đó ngày đêm, dốc sức cho công việc nghiên cứu. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, Kazuo Inamori đạt được những kết quả nghiên cứu xuất sắc, góp phần xoay chuyển cục diện kinh doanh của công ty. Chính quá trình nỗ lực bền bỉ vì mục tiêu này đã đặt nền móng vững chắc cho những thành công sau này của tỷ phú Nhật Bản.

Vững vàng nguyên tắc của bản thân, không chạy theo số đông

Theo nhà đầu tư đại tài, tỷ phú Charlie Munger, để trở nên giàu có, bạn cần biết mình muốn gì và đừng dễ dàng thay đổi nó. Ông và Warren Buffett từ lâu đã tuân thủ chiến lược "đầu tư giá trị". Bất kể trong thời đại công nghiệp hay thời đại của Internet, phong cách nhất quán của họ là "chỉ đầu tư vào các dự án họ có thể hiểu được và có giá trị tiềm năng".

Không giống nhiều nhà đầu tư bình thường tiến hành đánh giá hời hợt một công ty trước khi đầu tư hoặc chạy theo xu hướng, Munger sẽ luôn vận dụng tư duy đa chiều để thu thập và xử lý thông tin, rồi cuối cùng là hành động theo kết quả phân tích, mọi bước đều cực kỳ nhuần nhuyễn. Bất kể những người xung quanh đánh giá như thế nào hay có những lúc suy nghĩ dao động, Munger cũng không bao giờ đi chệch khỏi những nguyên tắc này.

Đặt ra những nguyên tắc rõ ràng của bản thân và nghiêm túc thực hiện nó, bạn mới có thể đi đúng trên hành trình đã vạch sẵn của mình. Nếu chưa có những nguyên tắc trong công việc và cuộc sống, Munger khuyên bạn hãy lập một danh sách ngay từ bây giờ.

Charlie Munger cũng liệt kê một số khuynh hướng tâm lý khiến con người đánh giá sai lầm trong bài phát biểu tại Harvard năm 1995. Trong đó ông đề cập đến hiệu ứng lan truyền, hiệu ứng khiến con người bắt chước hành động của nhau mà không cần biết lý do là gì. Munger nhận thấy nhiều doanh nhân trên thị trường chỉ làm theo những gì người khác làm, rót tiền vào các khoản đầu tư theo xu hướng. Điều này chắc chắn không giúp bạn giàu có, bạn cần có nguyên tắc và quyết định mọi việc theo chúng.

Biết đầu tư vào bản thân

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói: “Phi vụ đầu tư quan trọng nhất mà bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bản thân mình”.

Đầu tư vào bản thân, hay còn được các nhà kinh tế gọi là vốn nhân lực, là một cách hiệu quả hơn để định hình nỗ lực cải thiện cuộc sống. Các nguyên tắc tương tự mà các nhà đầu tư sử dụng để xây dựng sự giàu có cũng có thể được áp dụng để làm giàu cho chính bản thân, từ việc học các kỹ năng mới đến nuôi dưỡng sở thích và các mối quan hệ.

Đầu tư vào bản thân phản ánh tư duy dài hạn và khả năng tạo ra cơ hội để tăng trưởng cả về tài chính lẫn sự nghiệp. Học tập, phát triển kỹ năng, chăm sóc sức khỏe và xây dựng tư duy tích cực cũng như mạng lưới quan hệ chất lượng là cách để gia tăng giá trị của “tài sản” lớn nhất - bản thân mỗi người.