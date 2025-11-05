Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

05-11-2025 - 07:19 AM | Bất động sản

Sau hơn một thập kỷ nằm “bất động”, khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư mới cho dự án quy mô gần 280ha, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt dự án hồ Phú Hòa), sau hơn một thập kỷ nằm “bất động﻿”. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 2.

Dự án có quy mô gần 280ha, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 3.

Theo người dân khu vực, dự án nằm im lìm﻿ lâu nay gây ra nhiều bất cập, bên trong dự án các hạng mục công trình dang dở, mất an toàn. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 4.

“Nghe tin dự án được triển khai lại bản thân rất là mừng, hy vọng sớm được triển khai để khu vực khang trang hơn, chứ lâu nay bỏ hoang nhìn nhếch nhác quá”, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (67 tuổi, người dân khu vực dự án) chia sẻ. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 5.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 6.

Tuyến đường giao thông bên trong dự án. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 7.

Dự án hồ Phú Hòa từng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt quy hoạch﻿ chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, thế nhưng sau nhiều năm triển khai dự án vẫn chưa ra hình hài. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 8.

Công trình nhà nước duy nhất bên trong dự án. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 9.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 10.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 11.

Việc dự án được "hồi sinh" trở lại mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân khu vực. Ảnh: Trương Định.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 12.

Dự án hồ Phú Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Gia.

Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’- Ảnh 13.

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất dự án hồ Phú Hòa, nhà đầu tư trúng thầu là liên danh Tập đoàn Geleximco - Công ty CP (GELEXIMCO), Công ty CP Glexhomes (GLEXHOMES), Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (PLG) và Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 - CTCP (CIENCO 8). Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2040.

Theo Trương Định

Tiền Phong

Từ Khóa:
Phú hoà, gia lai

