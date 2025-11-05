Khu đô thị hồ Phú Hòa chọn nhà đầu tư mới sau hơn một thập kỷ ‘đắp chiếu’

Dự án hồ Phú Hòa từng được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt quy hoạch﻿ chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 7/2015, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, thế nhưng sau nhiều năm triển khai dự án vẫn chưa ra hình hài. Ảnh: Trương Định.