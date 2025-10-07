Khu du lịch của Hoàn Cầu Cam Ranh bị thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm

Mới đây, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã công bố Kết luận thanh tra về về việc thanh tra chuyên đề các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Đoàn thanh tra số 01).

Một trong những dự án được nhắc đến trong Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa lần này là Dự án Khu du lịch - dịch vụ tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh do Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, về việc lựa chọn nhà đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn nhà đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2005 và Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra, việc Sở Kế hoạch và đầu tư không đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư mới là Hoàn Cầu Cam Ranh để xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 2013; khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Điều 52 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư có “đất ở không hình thành đơn vị ở” là không phù hợp với pháp luật về đất đai.

Dự án còn chậm về thủ tục đầu tư, xây dựng khi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 21/9/2011, cấp Chủ trương đầu tư ngày 05/7/2017 nhưng đến nay nhà đầu tư chưa lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép xây dựng.

Nhà đầu tư triển khai xây dựng chưa phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 18/12/2014. Tuy nhiên, qua kiểm tra Quy hoạch phân khu 1/2000 (phân khu đổ thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐUBND ngày 26/8/2024 thì các hạng mục xây dựng trên là cơ bản phù hợp.

Cuối cùng, Dự án Khu du lịch - dịch vụ tổng hợp Bắc bán đảo Cam Ranh còn chậm tiến độ xây dựng.

Cũng tại Kết luận thanh tra này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án. Cụ thể, cơ này đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ban Chỉ đạo 751, Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép dự án được áp dụng cơ chế đặc thù tương tự quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để xử lý việc tiếp tục sử dụng đất, xác định giá đất để tính và thu nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước các khoản nghĩa vụ của dự án, đảm bảo không thất thoát tiền ngân sách nhà nước.

Về chủ đầu tư Công ty TNHH Hoàn Cầu Cam Ranh, doanh nghiệp được thành lập từ ngày 31/12/2013, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà để ở.

Trụ sở chính đặt tại Đại lộ Nguyễn Tất Thành, khu 6, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trước thời điểm ngày 3/12/2014, vốn điều lệ của Hoàn Cầu Cam Ranh ở mức 200 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn.

Sau đó, cơ cấu cổ đông của công ty có sự thay đổi. Những cổ đông sáng lập không còn đứng tên cổ phần, thay vào đó là hai cổ đông mới gồm bà Trương Vũ Họa Mi và ông Trần Hữu Lộc, lần lượt sở hữu 30% và 70% vốn điều lệ của công ty.

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 29/7/2016, bà Trương Vũ Họa Mi không còn là cổ đông của công ty, thay vào đó ông Đỗ Thanh Hiệp trở thành cổ đông mới nắm giữ 30% vốn điều lệ.

Cập nhật mới nhất ngày 15/7/2025, ông Đỗ Thanh Hiệp đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Hoàn Cầu Cam Ranh.



