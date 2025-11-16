Khung hình "double sang": Vợ tỷ phú đọ sắc cùng mỹ nhân nhà trâm anh thế phiệt

Các phú bà xứ tỷ dân luôn là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà còn bởi phong thái sang trọng và nhan sắc xinh đẹp. Mới đây, giới mộ điệu lại được dịp xôn xao khi Chương Trạch Thiên và Chu Châu cùng góp mặt trong một sự kiện từ thiện , tạo nên màn đọ sắc được ví như “một chín một mười”. Trong khi Chương Trạch Thiên gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú và khí chất tiểu thư, thì Chu Châu lại toát lên nét quý phái, quyến rũ. Cả hai cùng chọn phong cách thanh lịch, sang trọng khoe khéo vẻ đẹp tự nhiên và thần thái đỉnh cao. Khung hình này được cộng đồng mạng khen ngợi, còn được ví như khoảnh khắc "double sang", nhìn vào là ngời ngời.

Chương Trạch Thiên và Chu Châu đọ sắc tại một sự kiện gần đây.

Cộng đồng mạng phấn khích trước khung hình "phú bà real" của Cbiz.

Chương Trạch Thiên, hay còn được biết đến với biệt danh “hot girl trà sữa” nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết và tri thức. Sau khi kết hôn với tỷ phú Lưu Cường Đông, cô dần chuyển hướng sang hình ảnh một phú bà kín tiếng, tinh tế và sang trọng. Dù đã là mẹ 3 con, cô vẫn giữ được visual trong trẻo, làn da sáng mịn và vóc dáng mảnh mai như thời còn là hot girl. Mỗi lần xuất hiện, cô đều ghi điểm nhờ visual ngày càng thăng hạng cùng gu thời trang nhã nhặn, hiện đại. Không ồn ào khoe của, Chương Trạch Thiên luôn được yêu mến với hình ảnh phú bà giản dị, tri thức nhưng không kém phần quyền lực.

Dù không hoạt động trong showbiz nhưng tên tuổi của Chương Trạch Thiên vẫn không hề suy giảm. Nữ tỷ phú được nhận xét đẹp không kém gì minh tinh, với khí chất nhẹ nhàng, sang khiến dân tình khó lòng rời mắt.

Chu Châu lại là đại diện cho mẫu phụ nữ thành đạt, sắc sảo và tự tin, lập kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt, từ lâu mỹ nhân sinh năm 1984 đây gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp cuốn hút, đường nét gương mặt sắc nét và thần thái sang chảnh khó lẫn. Ở tuổi ngoài 40, Chu Châu vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm và nhan sắc ngày càng quyến rũ, sắc sảo. Đặc biệt, ở nữ minh tinh còn có khí chất sang chảnh, phong thái tự tin, nhẹ nhàng khiến cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, trong bộ phim Câu Chuyện Của Hoa Hồng, Chu Châu còn khiến người xem phân tán ánh nhìn dù đóng cùng Lưu Diệc Phi.