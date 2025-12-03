Kia Seltos thế hệ mới lộ diện

Theo DriveSpark, Kia Seltos mới sẽ mang đến những nâng cấp toàn diện về thiết kế ngoại thất, bố cục nội thất và các tùy chọn hệ truyền động.



Phần đầu xe của Kia Seltos thế hệ mới với lưới tản nhiệt và đèn định vị hơi hướng đàn anh Kia Sportage 2026.

Từ những hình ảnh rò rỉ, có thể thể thấy Kia Seltos thế hệ mới sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại.

Những thông tin ban đầu được hé lộ cũng cho thấy, chiếc SUV này sở hữu diện mạo tổng thể vuông vắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình hộp kết hợp cùng đèn LED chạy ban ngày được bố trí theo chiều dọc.﻿

Những thay đổi bao gồm cản xe và bộ vành hợp kim, được thiết kế lại cho thế hệ mới. Phía sau, Seltos được trang bị đèn hậu LED mới và bố cục cửa hậu được thiết kế lại, mang đến diện mạo mới mẻ cho phiên bản sắp ra mắt.

Tổng thế thiết kế vuông vức của mẫu xe.

Bên trong khoang nội thất, Kia Seltos thế hệ mới nhiều khả năng sẽ có bảng điều khiển được nâng cấp với thiết kế công thái học hơn phiên bản cũ. Vật liệu nội của xe cũng được nâng cấp và ghế ngồi cũng được thiết kế lại.

Seltos mới dự kiến cũng được cập nhật thêm các tính năng kết nối thông minh và cải tiến gói ADAS.

Về mặt cơ khí, Kia dự kiến sẽ giữ nguyên các tùy chọn động cơ quen thuộc cho Seltos mới. Bao gồm động cơ xăng hút khí tự nhiên 1,5 lít, động cơ xăng tăng áp 1,5 lít và động cơ diesel 1,5 lít - những động cơ cốt lõi của hệ truyền động Seltos hiện tại.

Kia Seltos mới cũng có thể được trang bị hệ truyền động hybrid mạnh mẽ tại Ấn Độ, phù hợp với chiến lược toàn cầu của Kia về các tùy chọn tập trung vào hiệu suất và tiết kiệm.

Các tùy chọn hộp số có thể bao gồm hộp số sàn, hộp số iMT và hộp số tự động, tương thích với các mẫu xe hiện tại. Kia Seltos thế hệ mới sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ B và Kia mong muốn tăng cường sức hấp dẫn của mẫu SUV này bằng sự kết hợp giữa kiểu dáng được nâng cấp, các tính năng cabin được thiết kế lại và nhiều tùy chọn động cơ.﻿

Nhiều khả năng, Kia cũng sẽ sớm công bố kế hoạch ra mắt chính thức tại các quốc gia khác trên toàn cầu trong đó có Việt Nam.