Theo thông báo từ Hyundai Thành Công, trong tháng 12 khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer đều có cơ hội lựa chọn 1 trong các gói ưu đãi sau:

Gói 1- Ưu đãi giảm giá trực tiếp: Tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 200 triệu đồng, chi tiết theo bảng sau:

STT Model Giá trị khuyến mại tối đa (VND) 1 Hyundai Accent 64.000.000 2 Hyundai Stargazer 86.000.000 3 Hyundai Santa Fe 180.000.000 4 Hyundai Palisade 200.000.000 5 Hyundai Creta 50.000.000 6 Hyundai Tucson 58.000.000

Gói 2 - An tâm sử dụng: Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km cho tất cả các xe trên. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí bảo dưỡng 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Tâm điểm trong chính sách ưu đãi giá tháng 12 của Hyundai là hai mẫu xe Hyundai Palisade và Hyundai Santa Fe, vốn là đại diện cho phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ lớn và cỡ trung.

Đối với mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade, với giá niêm yết dao động từ 1,469 tỷ đồng đến 1,589 tỷ đồng tùy phiên bản (Exclusive 7 chỗ đến Prestige 6 chỗ), mức giảm này giúp giá khởi điểm của Palisade xuống còn khoảng 1,269 tỷ đồng.

Hyundai Palisade được giảm giá sâu tới 200 triệu đồng.

Palisade là mẫu SUV full-size, sở hữu kích thước tổng thể lớn với chiều dài x rộng x cao đạt 4.995 x 1.975 x 1.785 mm. Palisade được trang bị động cơ dầu Smartstream R2.2 CRDi, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC trên các phiên bản cao cấp.

Trong khi đó, SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe hiện có giá niêm yết dao động từ 1,069 tỷ đồng đến 1,365 tỷ đồng (cho phiên bản Calligraphy Turbo cao cấp). Nếu áp dụng mức giảm tối đa, giá khởi điểm của Santa Fe có thể chỉ còn 889 triệu đồng. Đây là một mức giá được xem là rất cạnh tranh trong phân khúc SUV cơ D.

Hyundai Santa Fe giảm giá xuống dưới 1 tỉ đồng.

Hyundai Santa Fe có hai tùy chọn động cơ là động cơ xăng Smartstream G2.5 hút khí tự nhiên và động cơ Smartstream G2.5 Turbo. Phiên bản Turbo cho công suất lên đến 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC.

Santa Fe có kích thước dài x rộng x cao là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi. Đáng chú ý, nếu khách hàng chọn Gói 1 để nhận mức giảm giá trực tiếp, khách vẫn nhận gói gia hạn bảo hành 8 năm/120.000 km.

Mức ưu đãi giá kỷ lục, kết hợp với gói bảo hành 8 năm được cho là cú hích cần thiết giúp Palisade và Santa Fe chạy đua doanh số dịp cuối năm, tạo đà tăng trưởng cho năm 2025. Tính đến hết tháng 10/2025, Hyundai Santa Fe đạt doanh số gần 2.200 xe trong khi lượng xe Palisade bàn giao đến tay người dùng là 916 chiếc. Tính cộng dồn, thương hiệu này đã bàn giao hơn 41.000 xe cho khách hàng Việt sau 10 tháng.