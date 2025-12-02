Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu

02-12-2025 - 17:01 PM | Thị trường

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu

Hyundai Thành Công tung ưu đãi tháng 12, giảm giá tối đa 200 triệu đồng, kèm gói bảo hành 8 năm cho các mẫu xe chủ lực như Palisade và Santa Fe.

Theo thông báo từ Hyundai Thành Công, trong tháng 12 khách hàng khi chọn mua bất cứ phiên bản nào của các dòng xe Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Accent và Hyundai Stargazer đều có cơ hội lựa chọn 1 trong các gói ưu đãi sau:

  • Gói 1- Ưu đãi giảm giá trực tiếp: Tổng giá trị ưu đãi cao nhất lên tới 200 triệu đồng, chi tiết theo bảng sau:

STT

Model

Giá trị khuyến mại tối đa (VND)

1

Hyundai Accent

64.000.000

2

Hyundai Stargazer

86.000.000

3

Hyundai Santa Fe

180.000.000

4

Hyundai Palisade

200.000.000

5

Hyundai Creta

50.000.000

6

Hyundai Tucson

58.000.000

  • Gói 2 - An tâm sử dụng: Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km cho tất cả các xe trên. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí bảo dưỡng 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu (áp dụng tuỳ từng mẫu xe và từng phiên bản) và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Tâm điểm trong chính sách ưu đãi giá tháng 12 của Hyundai là hai mẫu xe Hyundai Palisade và Hyundai Santa Fe, vốn là đại diện cho phân khúc xe gia đình 7 chỗ cỡ lớn và cỡ trung.

Đối với mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade, với giá niêm yết dao động từ 1,469 tỷ đồng đến 1,589 tỷ đồng tùy phiên bản (Exclusive 7 chỗ đến Prestige 6 chỗ), mức giảm này giúp giá khởi điểm của Palisade xuống còn khoảng 1,269 tỷ đồng. 

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu- Ảnh 1.

Hyundai Palisade được giảm giá sâu tới 200 triệu đồng.

Palisade là mẫu SUV full-size, sở hữu kích thước tổng thể lớn với chiều dài x rộng x cao đạt 4.995 x 1.975 x 1.785 mm. Palisade được trang bị động cơ dầu Smartstream R2.2 CRDi, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC trên các phiên bản cao cấp.

Trong khi đó, SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe hiện có giá niêm yết dao động từ 1,069 tỷ đồng đến 1,365 tỷ đồng (cho phiên bản Calligraphy Turbo cao cấp). Nếu áp dụng mức giảm tối đa, giá khởi điểm của Santa Fe có thể chỉ còn 889 triệu đồng. Đây là một mức giá được xem là rất cạnh tranh trong phân khúc SUV cơ D. 

Tháng này, Hyundai Palisade giảm giá tối đa 200 triệu, Santa Fe 180 triệu- Ảnh 2.

Hyundai Santa Fe giảm giá xuống dưới 1 tỉ đồng.

Hyundai Santa Fe có hai tùy chọn động cơ là động cơ xăng Smartstream G2.5 hút khí tự nhiên và động cơ Smartstream G2.5 Turbo. Phiên bản Turbo cho công suất lên đến 281 mã lực và mô-men xoắn 422 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động HTRAC. 

Santa Fe có kích thước dài x rộng x cao là 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi. Đáng chú ý, nếu khách hàng chọn Gói 1 để nhận mức giảm giá trực tiếp, khách vẫn nhận gói gia hạn bảo hành 8 năm/120.000 km.

Mức ưu đãi giá kỷ lục, kết hợp với gói bảo hành 8 năm được cho là cú hích cần thiết giúp Palisade và Santa Fe chạy đua doanh số dịp cuối năm, tạo đà tăng trưởng cho năm 2025. Tính đến hết tháng 10/2025, Hyundai Santa Fe đạt doanh số gần 2.200 xe trong khi lượng xe Palisade bàn giao đến tay người dùng là 916 chiếc. Tính cộng dồn, thương hiệu này đã bàn giao hơn 41.000 xe cho khách hàng Việt sau 10 tháng. 

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới

Không phải sầu riêng hay gạo, Trung Quốc bất ngờ săn lùng trở lại một mặt hàng từ Việt Nam: Thu mua hơn 95% sản lượng, nước ta là 'trùm' thứ 2 thế giới Nổi bật

'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới

'Sản vật' tỷ đô của Việt Nam được người Trung Quốc ồ ạt thu mua với giá đắt đỏ, nước ta xuất khẩu bỏ xa thế giới Nổi bật

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

16:56 , 02/12/2025
Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

Toyota Innova Cross 2025 có thêm lựa chọn, rẻ hơn bản xăng đang bán 100 triệu đồng

16:44 , 02/12/2025
Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

Apple giúp người dùng ngủ ngon thông qua việc bổ sung một tính năng trên AirPods

15:57 , 02/12/2025
Samsung ra mắt Galaxy Z TriFold: Smartphone gập ba màn hình 10 inch, mỏng 3,9mm, pin lớn nhất lịch sử dòng Fold

Samsung ra mắt Galaxy Z TriFold: Smartphone gập ba màn hình 10 inch, mỏng 3,9mm, pin lớn nhất lịch sử dòng Fold

10:40 , 02/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên